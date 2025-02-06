https://sputnik-georgia.ru/20250206/sotsset-kh-ostanetsya-nedostupnoy-v-rossii---roskomnadzor-292030668.html

Соцсеть Х останется недоступной в России – Роскомнадзор

Соцсеть Х останется недоступной в России – Роскомнадзор

Sputnik Грузия

Смена администрации в США не является предпосылкой для пересмотра блокировки соцсети Х в России 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T13:26+0400

2025-02-06T13:26+0400

2025-02-06T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Представители Роскомнадзора не видят причин для разблокировки соцсети Х в России, сообщает РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, роскомнадзор, twitter, илон маск, дональд трамп, сша