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Соцсеть Х останется недоступной в России – Роскомнадзор
Соцсеть Х останется недоступной в России – Роскомнадзор
Sputnik Грузия
Смена администрации в США не является предпосылкой для пересмотра блокировки соцсети Х в России 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Представители Роскомнадзора не видят причин для разблокировки соцсети Х в России, сообщает РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, роскомнадзор, twitter, илон маск, дональд трамп, сша
Соцсеть Х останется недоступной в России – Роскомнадзор
13:26 06.02.2025 (обновлено: 13:29 06.02.2025)
Смена администрации в США не является предпосылкой для пересмотра блокировки соцсети Х в России
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Представители Роскомнадзора не видят причин для разблокировки соцсети Х в России, сообщает РИА Новости.
"Оснований для разблокировки нет", – сказали в РКН, комментируя сообщения о возможности разблокировки Х в России.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".