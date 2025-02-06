https://sputnik-georgia.ru/20250206/ssha-i-izrail-ne-mogut-uyti-iz-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-292030441.html

США и Израиль не могут выйти из Совета ООН по правам человека

США и Израиль не могут выйти из Совета ООН по правам человека

Sputnik Грузия

США и Израиль заявили о выходе из Совета, членами которого они просто не являются 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T13:15+0400

2025-02-06T13:15+0400

2025-02-06T13:23+0400

в мире

израиль

сша

дональд трамп

оон

совет по правам человека

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон, совет по правам человека