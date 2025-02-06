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США и Израиль не могут выйти из Совета ООН по правам человека
США и Израиль не могут выйти из Совета ООН по правам человека
Sputnik Грузия
США и Израиль заявили о выходе из Совета, членами которого они просто не являются 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T13:15+0400
2025-02-06T13:15+0400
2025-02-06T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон, совет по правам человека
в мире, израиль, сша, дональд трамп, оон, совет по правам человека
США и Израиль не могут выйти из Совета ООН по правам человека
13:15 06.02.2025 (обновлено: 13:23 06.02.2025)
США и Израиль заявили о выходе из Совета, членами которого они просто не являются
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами, сообщает РИА Новости
.
"США и Израиль не являются государствами-членами Совета ООН по правам человека. Они имеют статус государства-наблюдателя. Таким образом, они технически не могут выйти из организации, членом которой не являются", – сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета.