https://sputnik-georgia.ru/20250206/tretyakovskaya-galereya-podgotovit-vystavku-k-80-letiyu-pobedy-v-vov-292034282.html
Третьяковская галерея подготовит выставку к 80-летию Победы в ВОВ
Третьяковская галерея подготовит выставку к 80-летию Победы в ВОВ
Sputnik Грузия
Основной блок сосредоточится на художественной части Третьяковской галереи, которая обладает одной из крупнейших коллекций, посвященных Великой Отечественной... 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T17:47+0400
2025-02-06T17:47+0400
2025-02-06T17:47+0400
россия
культура
государственная третьяковская галерея
день победы
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Государственная Третьяковская галерея представит выставку "1 418 дней", которая будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на пресс-конференции.Проничева добавила, что "пробный шаг" Третьяковской галереи 2023 года в рамках проекта "Дети Великой Отечественной" показал, что музей готов к осмыслению переживаний тех лет и понимает, как правильно готовить аудиторию к таким проектам. Она отметила, что выставка будет состоять из нескольких блоков. Один из них будет посвящен истории возвращения в стены Третьяковской галереи, включая детали эвакуации, сборов и мест, где происходила эта эвакуация, а также героическому подвигу музейных сотрудников, которые участвовали в сохранении культурного наследия.Основной блок сосредоточится на художественной части Третьяковской галереи, которая обладает одной из крупнейших коллекций, посвященных Великой Отечественной войне.По словам Проничевой, собрание в Третьяковской галерее настолько масштабно, что в художественных произведениях можно увидеть как начало трагических событий, так и дни Великой Победы, а также наглядно оценить героизм советских солдат. Эта палитра будет представлена в основной экспозиции и дополнена скульптурными произведениями из коллекции галереи. Она отметила, что выставка будет действительно эмоциональной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, культура, государственная третьяковская галерея, день победы
россия, культура, государственная третьяковская галерея, день победы
Третьяковская галерея подготовит выставку к 80-летию Победы в ВОВ
Основной блок сосредоточится на художественной части Третьяковской галереи, которая обладает одной из крупнейших коллекций, посвященных Великой Отечественной войне
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Государственная Третьяковская галерея представит выставку "1 418 дней", которая будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на пресс-конференции.
"Сегодня мы говорим о великой дате в истории нашей страны. Конечно, Третьяковская галерея не могла не сделать проект со своей стороны. Мы готовились к нему на протяжении нескольких лет… Поэтому сегодня мы представляем наш юбилейный выставочный проект, который мы назвали "1 418 дней". Для нас стало очевидно, что выставка, посвященная 80-летию Победы, должна быть масштабным и активным мероприятием, потому как художественный цикл, в отличие от исторических музеев, больше про эмоцию", – сказала она.
Проничева добавила, что "пробный шаг" Третьяковской галереи 2023 года в рамках проекта "Дети Великой Отечественной" показал, что музей готов к осмыслению переживаний тех лет и понимает, как правильно готовить аудиторию к таким проектам. Она отметила, что выставка будет состоять из нескольких блоков. Один из них будет посвящен истории возвращения в стены Третьяковской галереи, включая детали эвакуации, сборов и мест, где происходила эта эвакуация, а также героическому подвигу музейных сотрудников, которые участвовали в сохранении культурного наследия.
Основной блок сосредоточится на художественной части Третьяковской галереи, которая обладает одной из крупнейших коллекций, посвященных Великой Отечественной войне.
По словам Проничевой, собрание в Третьяковской галерее настолько масштабно, что в художественных произведениях можно увидеть как начало трагических событий, так и дни Великой Победы, а также наглядно оценить героизм советских солдат. Эта палитра будет представлена в основной экспозиции и дополнена скульптурными произведениями из коллекции галереи. Она отметила, что выставка будет действительно эмоциональной.