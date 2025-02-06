https://sputnik-georgia.ru/20250206/u-rossii-i-gruzii--obschie-druzya-i-obschie-vragi-292021722.html

У России и Грузии – общие друзья и общие враги

У России и Грузии – общие друзья и общие враги

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, гендиректор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T15:00+0400

2025-02-06T15:00+0400

2025-02-06T16:00+0400

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Первые лица всех ветвей власти сегодня радуют грузинский народ справедливыми разоблачениями различных европейских и американских властных структур и отдельных деятелей, хотя ещё совсем недавно услышать подобную "крамолу" из их уст было невообразимо. Правда, правящая партия Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" при этом ни словом не упоминает, что в Грузии есть люди, которые говорили то же самое с 2012 года и предостерегали власть от повторения ошибок режима Саакашвили. Сейчас власть намерена устроить "Нюрнбергский процесс" над власть имущими режима Саакашвили, аннулировать регистрацию экс-правящей партии Саакашвили "Единое национальные движение" и её сателлитов как носителей фашисткой идеологии, а также их пропагандистские телекомпании, призывающие к свержению конституционного строя. Но имеет ли власть иммунитет, чтобы не повторять ошибок в будущем? Ведь "Дело – не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать дорогу" (О'Генри, "Дороги, которые мы выбираем"). Разобралась ли власть в причине своих ошибок, когда она выбрала дорогу на Запад? Выработала ли алгоритм действий на будущее? Или она просто обиделась на Запад и "обиженно дует губки", как недотрога? Сразу же отметаем отсутствие навыков и политический воли – как показали недавние события, и того, и другого у "мечтателей" предостаточно. Да и здравого смысла не занимать – чего только стоят сентенции о либеральном фашизме, безродной оппозиции и неправительственных организациях Сороса&Ко – иностранных агентах, о "Глубинном государстве" и о "Глобальной партии войны"! Тогда почему включаем телевизор, новости на правительственном канале "Имеди", и слышим: "Русские оккупанты наступают, бомбят, есть жертвы среди гражданского населения, но украинская армия оказывает стойкое сопротивление по всему фронту!"? Или почему грузинские парламентарии от большинства и другие "лица" "Грузинской мечты" продолжают порочную практику – к месту и без сравнивать все антигрузинские действия Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета, а также американских конгрессменов – с методами большевиков или КГБ? А грузинская оппозиция пошла дальше, по каждому случаю заявляя, что Грузия пошла по пути Азербайджана и Беларуси, то бишь – по пути "диктатуры и тоталитаризма". Неужели грузинское руководители не понимают, что "фашизм", которым они взяли моду клеймить все действия протестующей оппозиции, является результатом именно целенаправленного нивелирования значения Великой Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, достигнутой единством всех народов СССР, в том числе – русского и грузинского? Парк Победы в центре Тбилиси, с могилой Неизвестного солдата и потрясающим мемориальным скульптурным ансамблем, переименован в Парк Ваке (по наименованию района, где он находится). В Грузии в живых осталось несколько ветеранов, которым уж лучше бы было, как всегда, собираться с тбилисцами 9 мая в Парке Победы, чем тысячи лари, которые им раздали… Очень много сказано и написано об историческом и геополитическом значении той Победы, но сколько бы об этом ни говорилось, этого никогда не будет много – скорее напротив, в чём мы, к сожалению, убеждаемся с каждым годом. Битва за Украину сегодня продолжается, и её полное освобождение от укрфашистов, то бишь – денацификацию, как видите, пока представить нелегко. Для этого что-то должно измениться в головах украинцев, выбравших этот гибельный путь. Внуки и правнуки украинских полицаев и бандеровцев, воевавших на стороне фашистов против украинских героев, воевавших на стороне СССР, будут воевать, а не думать, пока не исчерпают западную помощь – военную технику и боеприпасы. Появление такого феномена, как грузинский фашизм – результат уничтожения единой системы ценностей, единого русскоязычного информационного пространства, уничтожения апробированной системы среднего и высшего образования. Молодёжь, которая сегодня протестует на проспектах и площадях в Грузии, обучали по новым учебникам истории, в которых всё сфальсифицировано до противоположности, борьба советского народа над фашизмом, Великая Победа во Второй мировой полностью приписана США и Великобритании, открывшим Второй фронт лишь в финале. В грузинском обществе специально сформировали такой стереотип, где всё это представляется виртуальным и давним, этакой компьютерной игрой в войнушку, а наши дорогие ветераны – живыми экспонатами исторического музея типа героев старых кинобоевиков. Но это – в лучшем случае, как, к примеру, в Грузии, а на Украине фашисты сегодня бьют ветеранов пластмассовыми бутылками с водой, издеваются, срывают ордена и вынуждают бежать в Россию. Вопрос успешно переведён в другую ментальную плоскость, например, в Грузии большинство молодого поколения смотрит на ветеранов уже не с восхищением, а с сожалением. То есть, вы, дедули-бабули, мол, дурные и наивные, заблуждались и оказались обманутыми советской коммунистической пропагандистской машиной, вы проливали кровь в чужой войне, за чужие интересы. Вот так воспитывают у нас сегодня молодежь, которой внушили, что в Ираке и Афганистане грузинские солдаты проливали кровь за Грузию, как сейчас – "Грузинский легион" Мамулашвили на Украине. Вопрос, конечно, сенситивный, и обе последние власти Грузии предпочитают прямо его не затрагивать, а лишь откупаться, ограничиваясь льготами, хотя эти льготы – мизерные по сравнению с Россией, Европой и Америкой, и из-за этого носят унизительный характер. Это естественно, когда политика государства строится на отрицании своего прошлого, которым, оказывается, надо не гордиться, а стыдиться. История Грузии с каждой новой властью пишется с "чистого листа", когда публично мало кто рискнёт опровергать внедрённый западными советниками при помощи грузинской евро-элиты стандарт, что СССР был тюрьмой народов, Сталин – кровавым палачом, а Россия – исторический поработитель, оккупант и агрессор, с которой якобы порабощённая ею Грузия лишь по недоразумению была два века… В истории "независимой" Грузии, то есть после распада СССР, не было построено ни одного памятника героям Великой Отечественной, зато старые пришли в упадок и разрушились. Был взорван величественный Мемориал в Кутаиси, на месте которого Саакашвили построил Парламент, снесли все памятники Верховному Главнокомандующему Сталину, а Музей оккупации в Грузии как был, так и есть, и 78-ю статью Конституции, и Акт патриота, и Закон об оккупации, по которому советские и партийные работники и офицеры спецслужб и Советской Армии практически объявлены людьми второго сорта и ограничены в правах, никто не отменял. Более того – вступил в силу Закон о борьбе с фашистской и приравненной к ней советской символикой. Но какова же цель западных кураторов, обитающих за тридевять земель, обитающих не близко и бесцеремонно подвергающих наши вековые отношения и традиционный жизненный уклад? Речь идёт о целенаправленной тактике – разорвать связь между некогда братскими народами бывшего СССР и преемственность поколений, которой нет у американцев, потому что США "моложе" Грузии на 14 веков. А когда ты не чувствуешь, не хочешь чувствовать себя сыном, внуком, правнуком тех легендарных героев, не признаёшь их героизм и считаешь их заблуждавшимися, значит ты теряешь причастность к легенде, значит у тебя нет корней, ты – одуванчик, потомок заблуждавшихся, и с тобой можно делать всё, что угодно – достаточно лишь дунуть, как на одуванчик! Но этот проект потерпит крах, так как переживающие глубокий экономический и моральный кризис страны ЕС замахнулись на святое святых – в 21 веке, вместе с США, они защитили фашизм в самом центре Восточной Европы. А ведь в послевоенной Европе никогда не было ни одного движения, которое бы объявило своими героями преступников Второй мировой войны, Бандеру и Шушкевича. Было ещё терпимо, когда они защищали сексуальные и религиозные меньшинства, сектантов и гомосексуалистов, коварно увязав эту тематику с защитой нацменьшинств, но сейчас они замахнулись на наши общие устои, на память жертв Холокоста, Освенцима, на память миллионов героев, погибших в боях, поэтому тут им прощения просто не будет! Вот первое и последнее условие Соглашения по Украине при участии США – все другие компромиссы Россия примет к рассмотрению, но историей и могилами героев всех национальностей из 15 бывших республик СССР Россия торговать не будет. Борьба с воспрявшим фашизмом сегодня продолжается, и Грузия в этой борьбе должна быть вместе с Россией – если хочет победить, как победила тогда. У Грузии и России – одна дорога, другой просто нет, поэтому и выбирать "Грузинской мечте" ничего не надо. К чему привели поиски альтернативных путей-дорог для Грузии в течение тридцати пяти лет после СССР, мы наблюдаем сегодня и в Грузии, и на Украине, и в некоторых других бывших республиках Советского Союза. Путь в Европу для соотечественников может быть только один, это – путь Победителей, которых забыть не должны никогда! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2025

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аналитика, грузия, политика, общество, колумнисты, грузино-российские отношения