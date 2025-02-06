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Урегулирование конфликта на Украине требует согласия всех сторон – спецпредставитель США
Урегулирование конфликта на Украине требует согласия всех сторон – спецпредставитель США
Sputnik Грузия
Спецпредставитель США по Украине Келлог заявил, что переговоры должны проходить лишь очно и следует учесть мнение всех сторон 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T17:25+0400
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2025-02-06T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Специальный посланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог заявил, что при планировании его завершения необходимо учитывать позиции всех сторон, а обсуждение уступок должно проходить исключительно в очном формате, сообщает РИА Новости.Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Урегулирование конфликта на Украине требует согласия всех сторон – спецпредставитель США
Спецпредставитель США по Украине Келлог заявил, что переговоры должны проходить лишь очно и следует учесть мнение всех сторон
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Специальный посланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог заявил, что при планировании его завершения необходимо учитывать позиции всех сторон, а обсуждение уступок должно проходить исключительно в очном формате, сообщает РИА Новости
.
"На фоне разработки планов по завершению этого кровопролития, нужно быть уверенным, что учитываются чувства всех сторон... когда мы достигнем таких обсуждений лицом к лицу, тогда можно работать, так сказать, над уступками", – сказал Келлог.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.