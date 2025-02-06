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USAID может вернуться в Грузию через три месяца – аналитик

USAID может вернуться в Грузию через три месяца – аналитик

Sputnik Грузия

Рано делать выводы по окончательному расформированию Агентства международного развития США USAID в Грузии, ведь его деятельность пока приостановлена, считает... 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T14:13+0400

2025-02-06T14:13+0400

2025-02-06T14:56+0400

пресс-центр sputnik грузия

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Это не означает закрытие USAID как инструмента американской внешней политики. Просто за эти 90 дней будет проведен аудит, чтобы изучить, насколько правильно тратились деньги, речь идет об огромных суммах. Так что пока рано для заявлений о том, что американские силы прекратят продвигать свои интересы в Грузии. Более точная картина будет известна через три месяца", – сказал Анджапаридзе. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что USAID через политические НПО потратило 41,7 миллиона долларов на выборы в Грузии. Если учитывать соотношение к численности населения, эта сумма эквивалентна вливанию 3,78 миллиарда долларов США в выборы в Соединенных Штатах со стороны иностранного государства, отметил он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи США на развитие другим странам. В период приостановки помощи будет проведена проверка для определения того, соответствует ли поддержка Соединенными Штатами других стран политическим целям новой администрации. Он неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

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