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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией для большегрузов открыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией для большегрузов открыта
Sputnik Грузия
Причиной введения ограничений стали гололедица и снегопад 06.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-06T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Движение на участках Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури (Поста) – Коби движение транспортных средств разрешено по второму, третьему и пятому противолавинным тоннелям, а по объездной дороге первого и четвертого противолавинных тоннелей движение транспортных средств свободно. Движение автотранспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 - с более 22 сиденьями для пассажиров (без учета места водителя) в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией для большегрузов открыта
18:21 06.02.2025 (обновлено: 18:51 06.02.2025)
Причиной введения ограничений стали гололедица и снегопад
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Причиной введения ограничений стали гололедица и снегопад. Транспорт с прицепом и полуприцепом мог передвигаться лишь по одному из пяти противолавинных тоннелей в одностороннем порядке.
Движение на участках Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури (Поста) – Коби движение транспортных средств разрешено по второму, третьему и пятому противолавинным тоннелям, а по объездной дороге первого и четвертого противолавинных тоннелей движение транспортных средств свободно.
Движение автотранспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 - с более 22 сиденьями для пассажиров (без учета места водителя) в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.