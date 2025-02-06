https://sputnik-georgia.ru/20250206/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-dlya-bolshegruzov-otkryta-292035021.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией для большегрузов открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией для большегрузов открыта

Sputnik Грузия

Причиной введения ограничений стали гололедица и снегопад 06.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-06T18:21+0400

2025-02-06T18:21+0400

2025-02-06T18:51+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение транспортных средств с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури (Поста)-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Движение на участках Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури (Поста) – Коби движение транспортных средств разрешено по второму, третьему и пятому противолавинным тоннелям, а по объездной дороге первого и четвертого противолавинных тоннелей движение транспортных средств свободно. Движение автотранспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 - с более 22 сиденьями для пассажиров (без учета места водителя) в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге