https://sputnik-georgia.ru/20250208/dokhody-gruzii-ot-turizma-rekordno-vyrastut-i-v-2025-godu--novyy-prognoz-292051152.html
Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут и в 2025 году – новый прогноз
Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут и в 2025 году – новый прогноз
Sputnik Грузия
Правительство продолжит обеспечивать устойчивое и стабильное развитие отрасли в очень тесном сотрудничестве с частным сектором 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Правительство Грузии прогнозирует рекордный рост доходов от туризма в размере 4,7 млрд долларов в 2025 году, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. По ее словам, правительство продолжит обеспечивать устойчивое и стабильное развитие отрасли в очень тесном сотрудничестве с частным сектором. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, туризм
экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, туризм
Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут и в 2025 году – новый прогноз
Правительство продолжит обеспечивать устойчивое и стабильное развитие отрасли в очень тесном сотрудничестве с частным сектором
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Правительство Грузии прогнозирует рекордный рост доходов от туризма в размере 4,7 млрд долларов в 2025 году, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.
"К концу 2025 года, согласно нашему текущему прогнозу, который уже представлен частному сектору, страна достигнет нового рекордного показателя, а бюджет нашей страны получит 4,7 млрд долларов дохода от сектора туризма. Это будет новая история, созданная частным сектором вместе с нами", – заявила Квривишвили в эфире Первого канала.
По ее словам, правительство продолжит обеспечивать устойчивое и стабильное развитие отрасли в очень тесном сотрудничестве с частным сектором.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.
По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Кроме того, доходы страны от международных путешественников лишь за четвертый квартал прошлого года составили 964 миллиона долларов, что на 10,3% и на 40,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и 2019 года соответственно.
Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году.
Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.