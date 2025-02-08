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ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер

ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер

Sputnik Грузия

В Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис, утверждает Кобахидзе 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T17:37+0400

2025-02-08T17:37+0400

2025-02-08T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Евросоюзу стоит быть справедливым к Грузии и внимательнее следить за своими проблемами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Отношения Грузии и ЕС ухудшились в 2024 году, и Грузия все чаще становится объектом критики лидеров Евросоюза из-за принятых решений. Особенно напряженными отношения стали после того, как власти Грузии в конце года объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. По его словам, в Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис. "Европейский союз движется в неправильном направлении. Результатом всего этого является политический кризис, существующий в Европейском союзе, и экономические проблемы, которые возникли в Европейском союзе сегодня. Тенденции крайне негативные", – отметил Кобахидзе. При этом глава грузинского правительства утверждает, что именно экономические проблемы для Грузии и являются целью организаторов и участников акций протеста в стране. Верховный представитель Евросоюза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос распространили заявление по ситуации в Грузии, после того как власти ужесточили законодательство в отношении акций протеста. Вместе с тем они также призывают грузинские власти освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов, а также задержанных по политическому признаку, обеспечить диалог с представителями всех политических сил и гражданского общества. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования, ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, сша, тбилиси, украина, грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз