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ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер
ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер
Sputnik Грузия
В Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис, утверждает Кобахидзе 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T17:37+0400
2025-02-08T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Евросоюзу стоит быть справедливым к Грузии и внимательнее следить за своими проблемами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Отношения Грузии и ЕС ухудшились в 2024 году, и Грузия все чаще становится объектом критики лидеров Евросоюза из-за принятых решений. Особенно напряженными отношения стали после того, как власти Грузии в конце года объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. По его словам, в Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис. "Европейский союз движется в неправильном направлении. Результатом всего этого является политический кризис, существующий в Европейском союзе, и экономические проблемы, которые возникли в Европейском союзе сегодня. Тенденции крайне негативные", – отметил Кобахидзе. При этом глава грузинского правительства утверждает, что именно экономические проблемы для Грузии и являются целью организаторов и участников акций протеста в стране. Верховный представитель Евросоюза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос распространили заявление по ситуации в Грузии, после того как власти ужесточили законодательство в отношении акций протеста. Вместе с тем они также призывают грузинские власти освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов, а также задержанных по политическому признаку, обеспечить диалог с представителями всех политических сил и гражданского общества. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования, ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, сша, тбилиси, украина, грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз
ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, сша, тбилиси, украина, грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз

ЕС должен быть справедливым к Грузии – премьер

17:37 08.02.2025
© photo: Sputnik / StringerФлаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы
Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис, утверждает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Евросоюзу стоит быть справедливым к Грузии и внимательнее следить за своими проблемами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Отношения Грузии и ЕС ухудшились в 2024 году, и Грузия все чаще становится объектом критики лидеров Евросоюза из-за принятых решений. Особенно напряженными отношения стали после того, как власти Грузии в конце года объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС.

"Я призываю всех быть справедливыми к нашей стране, Грузии, грузинскому народу, а, следовательно, и к правительству Грузии, и с большей заботой подходить к преодолению проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, как политических, так и экономических", – сказал журналистам Кобахидзе.

По его словам, в Европейском союзе наблюдается серьезный политический кризис.
© Government of GeorgiaИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2025
Ираклий Кобахидзе
© Government of Georgia
"Европейский союз движется в неправильном направлении. Результатом всего этого является политический кризис, существующий в Европейском союзе, и экономические проблемы, которые возникли в Европейском союзе сегодня. Тенденции крайне негативные", – отметил Кобахидзе.
При этом глава грузинского правительства утверждает, что именно экономические проблемы для Грузии и являются целью организаторов и участников акций протеста в стране.

"Все ясно видят, что они больше не могут организовать революцию. Их единственная цель, скорее всего, – затормозить экономический рост и т. д. Конечно, мы не можем этого допустить. Поэтому, когда конкретные люди обеспокоены тем, чего мы не допустим, чтобы в этой стране тормозился экономический рост, разжигали ненависть, это шокирует. Когда это делают высшие представители бюрократии ЕС, это еще более удивительно", – сказал Кобахидзе.

Верховный представитель Евросоюза, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос распространили заявление по ситуации в Грузии, после того как власти ужесточили законодательство в отношении акций протеста.
По их мнению, события в Грузии отражают серьезный регресс демократического развития страны и не оправдывают никаких ожиданий в отношении страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Они также призывали власти приостановить указанные меры, воздержаться от дальнейшего роста напряженности и дождаться заключения ОБСЕ/БДИПЧ.
Вместе с тем они также призывают грузинские власти освободить всех незаконно задержанных журналистов, активистов, а также задержанных по политическому признаку, обеспечить диалог с представителями всех политических сил и гражданского общества.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования, ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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