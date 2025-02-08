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"Город мечты" продолжит развиваться – премьер Грузии
"Город мечты" продолжит развиваться – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T14:44+0400
2025-02-08T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В поселке "Город мечты" в столице Аджарии появятся школа, детский сад и другие инфраструктурные проекты, и он продолжит развиваться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. По его словам, развитие "Города мечты" улучшит инфраструктуру города и будет способствовать развитию экономики Батуми. Завершение строительства запланировано на 2028 год. На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Строительство было завершено в 2024 году. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, аджария, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, батуми, аджария, ираклий кобахидзе
"Город мечты" продолжит развиваться – премьер Грузии
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В поселке "Город мечты" в столице Аджарии появятся школа, детский сад и другие инфраструктурные проекты, и он продолжит развиваться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Район "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии.
"Проект "Город мечты" – это не только жилые корпуса. Нашим гражданам нужна полноценная среда для проживания. На новом этапе планируется строительство школы, детского сада, рекреационных зон и других инфраструктурных объектов", – сказал Кобахидзе.
По его словам, развитие "Города мечты" улучшит инфраструктуру города и будет способствовать развитию экономики Батуми. Завершение строительства запланировано на 2028 год.
На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для проживания условиями. Строительство было завершено в 2024 году.
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.