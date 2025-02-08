https://sputnik-georgia.ru/20250208/premer-ministr-gruzii-pozdravil-naselenie-s-davitoba-292054970.html
Премьер-министр Грузии поздравил население с "Давитоба"
Премьер-министр Грузии поздравил население с "Давитоба"
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе пожелал стране и ее жителям объединения 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T13:45+0400
2025-02-08T13:45+0400
2025-02-08T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил жителей страны с днем поминовения Святого благоверного царя Давида IV Агмашенебели (Строителя) – в Грузии праздник называют "Давитоба". Грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. "Хочу всех поздравить с сегодняшним днем, с Давитоба. Давид Агмашенебели является символом сияния, объединения и восстановления Грузии. Хочу всем пожелать воссияния, объединения и восстановления нашей родины", – написал Кобахидзе в соцсети. Давид Агмашенебели взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году. За время своего 36-летнего царствования он вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуры управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной. Скончался царь Давид в 1125 году в Тбилиси. Останки святого, согласно его воле, были погребены под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря (регион Имерети). Грузинская православная церковь причислила Давида Строителя к лику святых как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская православная церковь, давид агмашенебели, ираклий кобахидзе, имерети, грузия, новости
грузинская православная церковь, давид агмашенебели, ираклий кобахидзе, имерети, грузия, новости
Премьер-министр Грузии поздравил население с "Давитоба"
13:45 08.02.2025 (обновлено: 14:01 08.02.2025)
Ираклий Кобахидзе пожелал стране и ее жителям объединения
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил жителей страны с днем поминовения Святого благоверного царя Давида IV Агмашенебели (Строителя) – в Грузии праздник называют "Давитоба".
Грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии.
"Хочу всех поздравить с сегодняшним днем, с Давитоба. Давид Агмашенебели является символом сияния, объединения и восстановления Грузии. Хочу всем пожелать воссияния, объединения и восстановления нашей родины", – написал Кобахидзе в соцсети.
Давид Агмашенебели взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году. За время своего 36-летнего царствования он вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуры управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной.
Он также способствовал просвещению жителей страны – основал Гелатскую и Икалтойскую академии. В царствование святого Давида в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. За его деятельность царя прозвали Строителем.
Скончался царь Давид в 1125 году в Тбилиси. Останки святого, согласно его воле, были погребены под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря (регион Имерети).
Грузинская православная церковь причислила Давида Строителя к лику святых как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных.