https://sputnik-georgia.ru/20250208/to-chego-zhdali-bolelschiki-kvaratskheliya-zabil-debyutnyy-gol-v-chempionate-frantsii-292053464.html
То, чего ждали болельщики: Кварацхелия забил дебютный гол в чемпионате Франции
То, чего ждали болельщики: Кварацхелия забил дебютный гол в чемпионате Франции
Sputnik Грузия
На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T11:33+0400
2025-02-08T11:33+0400
2025-02-08T12:05+0400
футбол
хвича кварацхелия
франция
новости
спорт
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:102:1441:912_1920x0_80_0_0_d4196eeeb0b22e009b1b183ff99fc3c0.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой дебютный гол в чемпионате Франции в матче против одного главных соперников парижан – "Монако". Кварацхелия вышел на поле с первых минут. Он был одним из самых активных и полезных игроков в рядах парижан. Благодаря его передачам футболисты "ПСЖ" могли оформить преимущество больше чем в один гол еще в первом тайме. На 6-й минуте после эффектного штрафного удара вперед парижан вывел Витинья. Спустя десять минут нападающий гостей Закария восстановил равновесие в матче – первый тайм завершился со счетом 1:1. На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1. Позже Усман Дембеле забил дважды (57', 90'), установив окончательный счет в матче – 4:1. Что касается Кварацхелия, то в чемпионате Франции он провел уже две встречи, записав на свой счет один гол и один ассист. После 21 тура ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка, увеличив отрыв от "Марселя" (40) и "Монако" (37). Примечательно, что парижане пока не потерпели в чемпионате ни одного поражения. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Кроме того, Квара возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292052760_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1fa98df858c285403279de4d57d83c34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, хвича кварацхелия, франция, новости, спорт, грузия
футбол, хвича кварацхелия, франция, новости, спорт, грузия
То, чего ждали болельщики: Кварацхелия забил дебютный гол в чемпионате Франции
11:33 08.02.2025 (обновлено: 12:05 08.02.2025)
На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой дебютный гол в чемпионате Франции в матче против одного главных соперников парижан – "Монако".
Кварацхелия вышел на поле с первых минут. Он был одним из самых активных и полезных игроков в рядах парижан. Благодаря его передачам футболисты "ПСЖ" могли оформить преимущество больше чем в один гол еще в первом тайме.
На 6-й минуте после эффектного штрафного удара вперед парижан вывел Витинья. Спустя десять минут нападающий гостей Закария восстановил равновесие в матче – первый тайм завершился со счетом 1:1.
На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1.
Позже Усман Дембеле забил дважды (57', 90'), установив окончательный счет в матче – 4:1.
Что касается Кварацхелия, то в чемпионате Франции он провел уже две встречи, записав на свой счет один гол и один ассист.
"Я работал над этим и хотел, чтобы это произошло быстро. Потребовалось много усилий, чтобы забить первый гол, и сегодня это, наконец, произошло. Теперь мне просто нужно продолжать усердно работать, чтобы забить еще больше для этой фантастической команды", – рассказал Кварацхелия журналистам после матча.
После 21 тура ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка, увеличив отрыв от "Марселя" (40) и "Монако" (37). Примечательно, что парижане пока не потерпели в чемпионате ни одного поражения.
Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро.
Кроме того, Квара возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt.