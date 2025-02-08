https://sputnik-georgia.ru/20250208/to-chego-zhdali-bolelschiki-kvaratskheliya-zabil-debyutnyy-gol-v-chempionate-frantsii-292053464.html

То, чего ждали болельщики: Кварацхелия забил дебютный гол в чемпионате Франции

То, чего ждали болельщики: Кварацхелия забил дебютный гол в чемпионате Франции

Sputnik Грузия

На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил свой дебютный гол в чемпионате Франции в матче против одного главных соперников парижан – "Монако". Кварацхелия вышел на поле с первых минут. Он был одним из самых активных и полезных игроков в рядах парижан. Благодаря его передачам футболисты "ПСЖ" могли оформить преимущество больше чем в один гол еще в первом тайме. На 6-й минуте после эффектного штрафного удара вперед парижан вывел Витинья. Спустя десять минут нападающий гостей Закария восстановил равновесие в матче – первый тайм завершился со счетом 1:1. На 54-й минуте Кварацхелия после паса Брэдли Барколы эффектно обыграл защитника и вратаря, забив свой дебютный гол во французской Лиге 1. Позже Усман Дембеле забил дважды (57', 90'), установив окончательный счет в матче – 4:1. Что касается Кварацхелия, то в чемпионате Франции он провел уже две встречи, записав на свой счет один гол и один ассист. После 21 тура ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка, увеличив отрыв от "Марселя" (40) и "Монако" (37). Примечательно, что парижане пока не потерпели в чемпионате ни одного поражения. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. По имеющейся информации, Кварацхелия будет получать 11 млн евро за сезон, а в "Наполи" его зарплата составляла 1,8 млн евро. Кроме того, Квара возглавляет список самых дорогих игроков Лиги 1. Его рыночная стоимость составляет 85 млн евро, данные обновил немецкий портал Transfermarkt. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, хвича кварацхелия, франция, новости, спорт, грузия