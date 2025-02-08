https://sputnik-georgia.ru/20250208/verkhniy-lars-8-fevralya-na-granitse-s-gruziey-skopilos-do-tysyachi-gruzovikov-292053098.html

Верхний Ларс 8 февраля: на границе с Грузией скопилось до тысячи грузовиков

Верхний Ларс 8 февраля: на границе с Грузией скопилось до тысячи грузовиков

Sputnik Грузия

Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера 7 февраля 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T12:44+0400

2025-02-08T12:44+0400

2025-02-08T12:44+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. До тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Проезд большегрузов через границу был ограничен с вечера 7 февраля. Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрирован 881 грузовик. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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