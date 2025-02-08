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Верхний Ларс: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Верхний Ларс: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Sputnik Грузия
Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T15:28+0400
2025-02-08T15:28+0400
2025-02-08T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей открылось на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Департамент автомобильных дорог. Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости. В данный момент оно остается закрытым для большегрузов. На границе с Грузией со стороны России образовалась очередь из почти тысячи грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, армения, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, россия, армения, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей открылось на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Департамент автомобильных дорог.
Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости.
В данный момент оно остается закрытым для большегрузов. На границе с Грузией со стороны России образовалась очередь из почти тысячи грузовиков.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.