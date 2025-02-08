https://sputnik-georgia.ru/20250208/verkhniy-lars-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-dlya-legkovykh-avtomobiley-292055810.html

Верхний Ларс: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей

Верхний Ларс: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей

Sputnik Грузия

Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T15:28+0400

2025-02-08T15:28+0400

2025-02-08T15:28+0400

грузия

новости

россия

армения

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269960564_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_fb9ab4e65b19e67f665ee2354955474e.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение легковых автомобилей открылось на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Департамент автомобильных дорог. Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости. В данный момент оно остается закрытым для большегрузов. На границе с Грузией со стороны России образовалась очередь из почти тысячи грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, армения, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс