https://sputnik-georgia.ru/20250208/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-zakryta-292052604.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта

Sputnik Грузия

Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T10:45+0400

2025-02-08T10:45+0400

2025-02-08T11:09+0400

верхний ларс

грузия

новости

армения

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

ситуация на дорогах грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/14/266793107_0:300:2896:1929_1920x0_80_0_0_8ed9c8adb5c7fc0419e848b44c4a9bf2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автодорог Грузии. Движение на участке трассы международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости. На остальных участках дороги движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

верхний ларс, грузия, новости, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии