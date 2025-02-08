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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
Sputnik Грузия
Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели 08.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-08T10:45+0400
2025-02-08T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автодорог Грузии. Движение на участке трассы международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости. На остальных участках дороги движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, грузия, новости, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
верхний ларс, грузия, новости, армения, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрыта
10:45 08.02.2025 (обновлено: 11:09 08.02.2025)
Движение на участке трассы-международного значения закрылось поздно вечером из-за метели
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автодорог Грузии.
Движение на участке трассы международного значения закрылось поздно вечером из-за метели и ограниченной видимости. На остальных участках дороги движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.