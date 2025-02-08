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Заключенные в тюрьмах Грузии – новая статистика

Заключенные в тюрьмах Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

По данным на 1 января 2025 года, тюрьмы Грузии были заполнены на 81,4 процента 08.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-08T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии на 1 января 2025 года насчитывалось около 9,1 тысячи заключенных, в том числе 1 тысяча иностранных граждан, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Основную часть заключенных составляют мужчины, также в грузинских тюрьмах на 1 января находилось 394 женщины, из них – 88 иностранок. Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии находится 76 несовершеннолетних и 77 лиц старше 70 лет. Из общего числа заключенных только 1,7 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. Заполненность тюрем В целом на 1 января 2025 года тюрьмы Грузии были заполнены на 81,4%. Обвиняемые размещены в восьми из 14 тюрем Грузии: более половины из них ждали своего приговора в учреждении по исполнению наказаний №8 в Тбилиси. Что касается уже приговоренных, то более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, еще 14,9 процента – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в остальных 11 тюрьмах. За что и где сидят Из общего числа осужденных 66% отбывает свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью, еще 24% осуждены за преступления против общественной безопасности и правопорядка. В учреждении для подготовки к освобождению размещены 216 заключенных, они имеют право на время покидать тюрьму для работы или учебы. Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний. Условия содержания В Грузии заключенные имеют право работать и получать образование. При этом при хорошем поведении заключенные имеют право поступить в вуз, уже отбывая наказание. По данным на 1 января, школьное образование получали 72 заключенных, а высшее – 46. Еще 247 заключенных получали в тюрьмах Грузии профессиональное образование. Работали, по данным на 1 января, 1 167 осужденных. При этом за свою работу осужденные получают деньги на карточку и могут тратить их или в тюремном магазине, или отправлять своим семьям. По данным "Сакстата", в браке находится половина всех заключенных в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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