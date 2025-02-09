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Грузинский теннисист выиграл турнир M15 Sharm Elsheikh в Египте

Грузинский теннисист выиграл турнир M15 Sharm Elsheikh в Египте

Sputnik Грузия

Пурцеладзе занимает 455 место в мировом мужском рейтинге теннисистов ATP 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T19:11+0400

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2025-02-09T19:11+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский теннисист Саба Пурцеладзе выиграл турнир M15 Sharm Elsheikh в Египте. В финале соревнований грузинский теннисист в трех сетах обыграл чеха Мартина Крумича со счетом 6:7, 7:6, 6:3. Соперник Пурцеладзе занимает 556 место в мировом мужском рейтинге теннисистов ATP. Что касается Пурцеладзе, то он 455-й в рейтинге. На пути к чемпионскому титулу 23-летний Пурцеладзе победил двух россиян, одного австрийца и одного румына. Призовой фонд турнира – 15 тысяч долларов. В 2023 году Пурцеладзе был первой ракеткой Грузии. Сегодня эту позицию себе вернул Николоз Басилашвили, который занимает 147 место в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах