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Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа
Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа
Sputnik Грузия
Ранее в воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран 09.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.В воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. В публикации отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.Американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы лично встретиться в Владимиром Путиным, а в начале января сказал, что его команда уже занимается подготовкой к переговорам и их организацией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда отметил, что Москва готова выслушать предложения, но контактов с Вашингтоном по этому поводу еще не было.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопросы, которые представляют интерес для двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, вашингтон, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, new york post, обострение ситуации вокруг украины
Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа
15:42 09.02.2025 (обновлено: 16:28 09.02.2025)
Ранее в воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. В публикации отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.
"По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, они ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал Песков "Известиям".
Американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы лично встретиться в Владимиром Путиным, а в начале января сказал, что его команда уже занимается подготовкой к переговорам и их организацией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда отметил, что Москва готова выслушать предложения, но контактов с Вашингтоном по этому поводу еще не было.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопросы, которые представляют интерес для двух стран.