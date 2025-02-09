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Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа

Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа

Sputnik Грузия

Ранее в воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T15:42+0400

2025-02-09T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.В воскресенье американское издание New York Post со ссылкой на главу Белого дома сообщило, что состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. В публикации отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.Американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы лично встретиться в Владимиром Путиным, а в начале января сказал, что его команда уже занимается подготовкой к переговорам и их организацией. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда отметил, что Москва готова выслушать предложения, но контактов с Вашингтоном по этому поводу еще не было.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопросы, которые представляют интерес для двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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