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S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный
S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный
Sputnik Грузия
По мнению агентства, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе 09.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-09T14:53+0400
2025-02-09T14:53+0400
2025-02-09T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства, краткосрочный рейтинг остался на уровне "B". "Мы прогнозируем, что реальный рост ВВП Грузии замедлится до 5,7% в этом году, отчасти из-за негативного влияния политической нестабильности на доверие инвесторов", – отмечается в отчете агентства.По их мнению, повышенная политическая напряженность и спад в управлении могут оказать давление на приток льготного финансирования и прямых иностранных инвестиций, создавая риски для роста, платежного баланса, международных резервов и государственных финансов. В то же время агентство отмечает, что умеренный и высоко льготный государственный долг Грузии обеспечивает политический буфер. По их мнению, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе, однако существует риск, что эти политические параметры могут ослабнуть. "Умеренный уровень государственного долга страны, в основном режим плавающего обменного курса и доступ к своевременному льготному финансированию от международных финансовых организаций (МФО), также оказывают поддержку сохранения рейтинга", – говорится в заявлении.Тем временем агентство отмечает, что, несмотря на устойчивый экономический рост, предсказуемость государственной политики снижается. "Мы ожидаем, что реальный рост ВВП замедлится до 5,7% в 2025 году из-за снижения потребления и инвестиций", – отмечается в заявлении. Последнее, по мнению аналитиков, в значительной степени объясняется снижением доверия инвесторов из-за политической нестабильности, связанной с выборами и решением властей приостановить усилия Грузии по интеграции в ЕС. По их мнению, в сочетании с ростом транзитной торговли эти притоки стимулировали рост ВВП Грузии в 2022-2024 годах. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика Грузии остается по мнению аналитиков разумной, особенно в региональном контексте. "Эффективность проводимой политики частично обусловлена проведенными в прошлом структурными реформами, которые также улучшили условия ведения бизнеса. Тем не менее, недавние политические инициативы ставят под сомнение преемственность предыдущих реформ и общую предсказуемость процесса разработки политики", – говорится в заявлении. В то же время агентство отмечает, что государственные финансы остаются на высоком уровне, хотя международные резервы сократились на фоне продолжающегося девальвационного давления на лари. Сильный экономический рост привел к перевыполнению бюджета по сравнению с целевыми показателями за последние несколько лет, что позволило сохранить государственный долг на умеренном уровне. Согласно прогнозу агентства, инфляция в среднем составит 1,6% в 2025 году. В то же время агентство довольно банковской системой Грузии, отмечая ее стабильность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный
По мнению агентства, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства, краткосрочный рейтинг остался на уровне "B".
"Мы прогнозируем, что реальный рост ВВП Грузии замедлится до 5,7% в этом году, отчасти из-за негативного влияния политической нестабильности на доверие инвесторов", – отмечается
в отчете агентства.
По их мнению, повышенная политическая напряженность и спад в управлении могут оказать давление на приток льготного финансирования и прямых иностранных инвестиций, создавая риски для роста, платежного баланса, международных резервов и государственных финансов.
В то же время агентство отмечает, что умеренный и высоко льготный государственный долг Грузии обеспечивает политический буфер.
"Наш рейтинг Грузии обусловлен относительно низким уровнем доходов страны и слабой внешней позицией, усугубленной ее зависимостью от импорта и значительными внешними обязательствами. Кроме того, умеренная долларизация финансовой системы Грузии несколько затрудняет канал передачи денежно-кредитной политики", – говорится в заявлении.
По их мнению, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе, однако существует риск, что эти политические параметры могут ослабнуть.
"Умеренный уровень государственного долга страны, в основном режим плавающего обменного курса и доступ к своевременному льготному финансированию от международных финансовых организаций (МФО), также оказывают поддержку сохранения рейтинга", – говорится в заявлении.
Тем временем агентство отмечает, что, несмотря на устойчивый экономический рост, предсказуемость государственной политики снижается.
"Мы ожидаем, что реальный рост ВВП замедлится до 5,7% в 2025 году из-за снижения потребления и инвестиций", – отмечается в заявлении.
Последнее, по мнению аналитиков, в значительной степени объясняется снижением доверия инвесторов из-за политической нестабильности, связанной с выборами и решением властей приостановить усилия Грузии по интеграции в ЕС.
"Мы считаем, что внутренняя политическая неопределенность, затянувшаяся заявка на вступление в ЕС и меняющаяся динамика отношений Грузии с Западом могут повлиять на среднесрочные перспективы роста страны. Кроме того, сосредоточенность новой администрации США на переговорах по урегулированию конфликта на Украине может, при некоторых сценариях, привести к оттоку российской рабочей силы и капитала", – отмечают аналитики.
По их мнению, в сочетании с ростом транзитной торговли эти притоки стимулировали рост ВВП Грузии в 2022-2024 годах.
Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика Грузии остается по мнению аналитиков разумной, особенно в региональном контексте.
"Эффективность проводимой политики частично обусловлена проведенными в прошлом структурными реформами, которые также улучшили условия ведения бизнеса. Тем не менее, недавние политические инициативы ставят под сомнение преемственность предыдущих реформ и общую предсказуемость процесса разработки политики", – говорится в заявлении.
В то же время агентство отмечает, что государственные финансы остаются на высоком уровне, хотя международные резервы сократились на фоне продолжающегося девальвационного давления на лари.
Сильный экономический рост привел к перевыполнению бюджета по сравнению с целевыми показателями за последние несколько лет, что позволило сохранить государственный долг на умеренном уровне.
"Несмотря на то, что инфляция остается ниже целевого уровня Национального банка, мы ожидаем, что банк сохранит осторожную денежно-кредитную политику из-за сохраняющейся неопределенности", – отмечается в заявлении.
Согласно прогнозу агентства, инфляция в среднем составит 1,6% в 2025 году. В то же время агентство довольно банковской системой Грузии, отмечая ее стабильность.