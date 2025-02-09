https://sputnik-georgia.ru/20250209/sp-podtverdilo-reyting-gruzii-na-urovne-bb-prognoz-stabilnyy-292056234.html

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

Sputnik Грузия

По мнению агентства, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T14:53+0400

2025-02-09T14:53+0400

2025-02-09T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства, краткосрочный рейтинг остался на уровне "B". "Мы прогнозируем, что реальный рост ВВП Грузии замедлится до 5,7% в этом году, отчасти из-за негативного влияния политической нестабильности на доверие инвесторов", – отмечается в отчете агентства.По их мнению, повышенная политическая напряженность и спад в управлении могут оказать давление на приток льготного финансирования и прямых иностранных инвестиций, создавая риски для роста, платежного баланса, международных резервов и государственных финансов. В то же время агентство отмечает, что умеренный и высоко льготный государственный долг Грузии обеспечивает политический буфер. По их мнению, Грузия выигрывает от сравнительно сильной политической основы, особенно если сравнивать ее с другими суверенными странами в регионе, однако существует риск, что эти политические параметры могут ослабнуть. "Умеренный уровень государственного долга страны, в основном режим плавающего обменного курса и доступ к своевременному льготному финансированию от международных финансовых организаций (МФО), также оказывают поддержку сохранения рейтинга", – говорится в заявлении.Тем временем агентство отмечает, что, несмотря на устойчивый экономический рост, предсказуемость государственной политики снижается. "Мы ожидаем, что реальный рост ВВП замедлится до 5,7% в 2025 году из-за снижения потребления и инвестиций", – отмечается в заявлении. Последнее, по мнению аналитиков, в значительной степени объясняется снижением доверия инвесторов из-за политической нестабильности, связанной с выборами и решением властей приостановить усилия Грузии по интеграции в ЕС. По их мнению, в сочетании с ростом транзитной торговли эти притоки стимулировали рост ВВП Грузии в 2022-2024 годах. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика Грузии остается по мнению аналитиков разумной, особенно в региональном контексте. "Эффективность проводимой политики частично обусловлена проведенными в прошлом структурными реформами, которые также улучшили условия ведения бизнеса. Тем не менее, недавние политические инициативы ставят под сомнение преемственность предыдущих реформ и общую предсказуемость процесса разработки политики", – говорится в заявлении. В то же время агентство отмечает, что государственные финансы остаются на высоком уровне, хотя международные резервы сократились на фоне продолжающегося девальвационного давления на лари. Сильный экономический рост привел к перевыполнению бюджета по сравнению с целевыми показателями за последние несколько лет, что позволило сохранить государственный долг на умеренном уровне. Согласно прогнозу агентства, инфляция в среднем составит 1,6% в 2025 году. В то же время агентство довольно банковской системой Грузии, отмечая ее стабильность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости