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Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным – NYP
Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным – NYP
Sputnik Грузия
Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России 09.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-09T11:47+0400
2025-02-09T11:47+0400
2025-02-09T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета New York Post.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отметил, что Кремль предоставит информацию о предстоящих контактах между Москвой и Вашингтоном, как только появятся конкретные детали.При этом издание не приводит прямую цитату Трампа.По данным New York Post, президент США не уточнил, сколько раз уже обсуждал этот вопрос с Путиным.Шаги к переговорамКак пишет газета, Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. Он также отметил, что конфликт "вредит Украине" и выразил надежду на его скорое завершение. Издание утверждает, что Трамп заявил о наличии у него "конкретного плана по решению конфликта".Кроме того, во время интервью Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, который находился с ним в кабинете на борту Air Force One, и поручил организовать встречи, направленные на урегулирование ситуации."Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают", – приводит слова Трампа New York Post.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, new york post, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, new york post, обострение ситуации вокруг украины
Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным – NYP
11:47 09.02.2025 (обновлено: 12:33 09.02.2025)
Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета New York Post
.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отметил, что Кремль предоставит информацию о предстоящих контактах между Москвой и Вашингтоном, как только появятся конкретные детали.
"Трамп разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине", – утверждает газета, ссылаясь на интервью, которое американский президент дал на борту Air Force One в пятницу.
При этом издание не приводит прямую цитату Трампа.
По данным New York Post, президент США не уточнил, сколько раз уже обсуждал этот вопрос с Путиным.
Как пишет газета, Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. Он также отметил, что конфликт "вредит Украине" и выразил надежду на его скорое завершение. Издание утверждает, что Трамп заявил о наличии у него "конкретного плана по решению конфликта".
Кроме того, во время интервью Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, который находился с ним в кабинете на борту Air Force One, и поручил организовать встречи, направленные на урегулирование ситуации.
"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают", – приводит слова Трампа New York Post.