Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным – NYP

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России 09.02.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возможные пути урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета New York Post.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отметил, что Кремль предоставит информацию о предстоящих контактах между Москвой и Вашингтоном, как только появятся конкретные детали.При этом издание не приводит прямую цитату Трампа.По данным New York Post, президент США не уточнил, сколько раз уже обсуждал этот вопрос с Путиным.Шаги к переговорамКак пишет газета, Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. Он также отметил, что конфликт "вредит Украине" и выразил надежду на его скорое завершение. Издание утверждает, что Трамп заявил о наличии у него "конкретного плана по решению конфликта".Кроме того, во время интервью Трамп обратился к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, который находился с ним в кабинете на борту Air Force One, и поручил организовать встречи, направленные на урегулирование ситуации."Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают", – приводит слова Трампа New York Post.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

