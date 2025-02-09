https://sputnik-georgia.ru/20250209/tysyachi-zhiteley-tsentralnyy-rayonov-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-krupnoy-avarii-292065636.html

Тысячи жителей центральных районов Тбилиси остались без газа из-за крупной аварии

Тысячи жителей центральных районов Тбилиси остались без газа из-за крупной аварии

Sputnik Грузия

Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Жители центральных густонаселенных районов Тбилиси Ваке и Сабуртало остались без газа в воскресенье ночью из-за повреждения центрального газопровода, сообщили в газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи". Подача газа была прекращена к 10 часам вечера. Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже. Точное время не сообщается. "Будьте осторожны при использовании газовых приборов", – предупредили в компании. В "Тбилиси Энерджи" принесли извинения абонентам за неудобства, причиненные по независящим от компании причинам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, тбилиси, газ