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Тысячи жителей центральных районов Тбилиси остались без газа из-за крупной аварии
Тысячи жителей центральных районов Тбилиси остались без газа из-за крупной аварии
Sputnik Грузия
Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже 09.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-09T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Жители центральных густонаселенных районов Тбилиси Ваке и Сабуртало остались без газа в воскресенье ночью из-за повреждения центрального газопровода, сообщили в газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи". Подача газа была прекращена к 10 часам вечера. Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже. Точное время не сообщается. "Будьте осторожны при использовании газовых приборов", – предупредили в компании. В "Тбилиси Энерджи" принесли извинения абонентам за неудобства, причиненные по независящим от компании причинам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, тбилиси, газ
грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, тбилиси, газ
Тысячи жителей центральных районов Тбилиси остались без газа из-за крупной аварии
22:21 09.02.2025 (обновлено: 23:30 09.02.2025)
Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Жители центральных густонаселенных районов Тбилиси Ваке и Сабуртало остались без газа в воскресенье ночью из-за повреждения центрального газопровода, сообщили в газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи".
Подача газа была прекращена к 10 часам вечера.
"По неизвестным причинам был поврежден центральный 500-миллиметровый газопровод, снабжающий Ваке-Сабуртало. Технические группы "Тбилиси Энерджи" уже работают над восстановлением газопровода", – говорится в сообщении компании.
Информацию о восстановлении подачи природного газа представители компании предоставят позже. Точное время не сообщается.
"Будьте осторожны при использовании газовых приборов", – предупредили в компании.
В "Тбилиси Энерджи" принесли извинения абонентам за неудобства, причиненные по независящим от компании причинам.