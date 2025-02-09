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Убийство из мести в Кахети - обвиняемому предъявлено обвинение
Убийство из мести в Кахети - обвиняемому предъявлено обвинение
Sputnik Грузия
В одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия 09.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-09T20:18+0400
2025-02-09T20:18+0400
2025-02-09T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве из мести в селе Антоки муниципалитета Сагареджо (регион Кахети), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанному предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 7 февраля в одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия. По информации СМИ, тело обнаружил местный пастух. В убийстве подозревается друг убитого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сагареджо, мвд грузии, кахети
происшествия, грузия, новости, сагареджо, мвд грузии, кахети
Убийство из мести в Кахети - обвиняемому предъявлено обвинение
В одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве из мести в селе Антоки муниципалитета Сагареджо (регион Кахети), сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанному предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов".
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 7 февраля в одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия.
По информации СМИ, тело обнаружил местный пастух. В убийстве подозревается друг убитого.