https://sputnik-georgia.ru/20250209/ubiystvo-iz-mesti-v-kakheti---obvinyaemomu-predyavleno-obvinenie-292064579.html

Убийство из мести в Кахети - обвиняемому предъявлено обвинение

Убийство из мести в Кахети - обвиняемому предъявлено обвинение

Sputnik Грузия

В одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия 09.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-09T20:18+0400

2025-02-09T20:18+0400

2025-02-09T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в умышленном убийстве из мести в селе Антоки муниципалитета Сагареджо (регион Кахети), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанному предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 7 февраля в одном из сел муниципалитета Сагареджо обвиняемый из мести застрелил жертву из огнестрельного оружия. По информации СМИ, тело обнаружил местный пастух. В убийстве подозревается друг убитого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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