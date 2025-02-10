https://sputnik-georgia.ru/20250210/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-292075488.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси 11, 12 и 13 февраля ожидается ясная погода, температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T21:25+0400
2025-02-10T21:25+0400
2025-02-10T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские синоптики 11 и 12 февраля прогнозируют относительно холодную и сухую погоду на большей части территории страны с понижением температуры в ночные часы, с полудня 13 февраля местами пройдут дожди, в горах выпадет снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 11, 12 и 13 февраля ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем будет +6...+8 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины дня вероятны дожди. Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, днем поднимется до +13...+15 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины дня местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем будет +14...+16 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, днем потеплеет до +10...+12 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля с полудня местами пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -12...-14 градусов, днем будет +5...+7 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 11-12 февраля сохранится сухая погода, а 13 февраля со второй половины дня местами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, а днем поднимется до +5...+7 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью составит -4...-6 градусов, днем прогреется до +6...+8 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля с полудня пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -10...-12 градусов, днем будет +5...+7 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 11-12 февраля сохранится сухая погода, а 13 февраля с полудня местами пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -15...-17 градусов, днем поднимется по отметки -2...-4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
В Тбилиси 11, 12 и 13 февраля ожидается ясная погода, температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинские синоптики 11 и 12 февраля прогнозируют относительно холодную и сухую погоду на большей части территории страны с понижением температуры в ночные часы, с полудня 13 февраля местами пройдут дожди, в горах выпадет снег, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 11, 12 и 13 февраля ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит -1...-3 градуса, днем будет +6...+8 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины дня вероятны дожди. Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, днем поднимется до +13...+15 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины дня местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем будет +14...+16 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля со второй половины ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, днем потеплеет до +10...+12 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля с полудня местами пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -12...-14 градусов, днем будет +5...+7 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 11-12 февраля сохранится сухая погода, а 13 февраля со второй половины дня местами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит -6...-8 градусов, а днем поднимется до +5...+7 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью составит -4...-6 градусов, днем прогреется до +6...+8 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 11-12 февраля сохранится сухая погода, 13 февраля с полудня пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -10...-12 градусов, днем будет +5...+7 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 11-12 февраля сохранится сухая погода, а 13 февраля с полудня местами пойдет снег. Температура воздуха ночью составит -15...-17 градусов, днем поднимется по отметки -2...-4 градуса.