https://sputnik-georgia.ru/20250210/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizilis--novaya-statistika-292066332.html
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились – новая статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились – новая статистика
Sputnik Грузия
За 2024 года международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T09:01+0400
2025-02-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Международные резервы на 31 января 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,43 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.За январь резервы снизились на 18,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года, составляя 5 436,8 миллиона долларов.За 2024 года международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,3 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,5 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,8 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 455 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,4 тысячи долларов. Средства в золоте составили 639,6 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет "минус" 1,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии снизились – новая статистика
09:01 10.02.2025 (обновлено: 09:11 10.02.2025)
За 2024 года международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Международные резервы на 31 января 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,43 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.
За январь резервы снизились на 18,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года, составляя 5 436,8 миллиона долларов.
За 2024 года международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,3 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,5 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,8 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 455 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,4 тысячи долларов. Средства в золоте составили 639,6 миллиона лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет "минус" 1,1 миллиона долларов.