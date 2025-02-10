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Мир на Украине возможен лишь без НАТО и ядерного оружия – МИД РФ
Мир на Украине возможен лишь без НАТО и ядерного оружия – МИД РФ
Sputnik Грузия
Россия может рассмотреть возможность урегулирования конфликта на Украине лишь в случае отказа Киева от НАТО и ядерного оружия 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, сообщает РИА Новости.Ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Мир на Украине возможен лишь без НАТО и ядерного оружия – МИД РФ
11:46 10.02.2025 (обновлено: 12:42 10.02.2025)
Россия может рассмотреть возможность урегулирования конфликта на Украине лишь в случае отказа Киева от НАТО и ядерного оружия
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, сообщает РИА Новости
.
"Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года", – сказал он.
Ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине.