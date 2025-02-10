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Мир на Украине возможен лишь без НАТО и ядерного оружия – МИД РФ

Мир на Украине возможен лишь без НАТО и ядерного оружия – МИД РФ

Sputnik Грузия

Россия может рассмотреть возможность урегулирования конфликта на Украине лишь в случае отказа Киева от НАТО и ядерного оружия 10.02.2025, Sputnik Грузия

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россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, сообщает РИА Новости.Ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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Sputnik Грузия

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины