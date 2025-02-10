https://sputnik-georgia.ru/20250210/nazvany-chleny-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-rezhima-saakashvili-292074437.html

Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили

Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили

Sputnik Грузия

Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T19:38+0400

2025-02-10T19:38+0400

2025-02-10T19:53+0400

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парламент грузии

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании Бюро назвал имена восьми из десяти членов Временной следственной комиссии парламента по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы. Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Членами комиссии станут Теа Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Паата Салия, Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илья Инджия. Политическая группа "Сила народа" выдвинула кандидатуры Созара Субари и Гурама Мачарашвили, а Илью Инджия представили "Европейские социалисты. Как известно, комиссия состоит из десяти человек. Теперь восемь членов укомплектованы. Два места остаются вакантными для беспартийных членов. "В этом случае партия "За Грузию", которая сохраняет мандаты депутатов парламента, при активной работе в парламенте сможет заполнить эту вакансию, которая им доступна через распределение квот", – заявил Папуашвили. Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тея цулукиани, александр табатадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламент грузии, михаил саакашвили