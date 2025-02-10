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Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили
Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили
Sputnik Грузия
Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T19:38+0400
2025-02-10T19:38+0400
2025-02-10T19:53+0400
политика
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новости
шалва папуашвили
тея цулукиани
александр табатадзе
единое национальное движение
"сила народа"
парламент грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании Бюро назвал имена восьми из десяти членов Временной следственной комиссии парламента по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы. Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Членами комиссии станут Теа Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Паата Салия, Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илья Инджия. Политическая группа "Сила народа" выдвинула кандидатуры Созара Субари и Гурама Мачарашвили, а Илью Инджия представили "Европейские социалисты. Как известно, комиссия состоит из десяти человек. Теперь восемь членов укомплектованы. Два места остаются вакантными для беспартийных членов. "В этом случае партия "За Грузию", которая сохраняет мандаты депутатов парламента, при активной работе в парламенте сможет заполнить эту вакансию, которая им доступна через распределение квот", – заявил Папуашвили. Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут: Как будет работать комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тея цулукиани, александр табатадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламент грузии, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тея цулукиани, александр табатадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламент грузии, михаил саакашвили
Названы члены комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили
19:38 10.02.2025 (обновлено: 19:53 10.02.2025)
Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании Бюро назвал имена восьми из десяти членов Временной следственной комиссии парламента по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы.
Комиссия была создана 5 февраля и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет.
Членами комиссии станут Теа Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Паата Салия, Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илья Инджия.
"Мы приняли к сведению заявление "Грузинской мечты" о выдвижении членов фракции Теи Цулукиани, Александра Табатадзе, Тенгиза Шарманашвили, Алуды Гудушаури и Пааты Салия во Временную следственную комиссию парламента Грузии по расследованию деятельности действующего режима и политических деятелей режима в 2003-2012 годах", – заявил Папуашвили.
Политическая группа "Сила народа" выдвинула кандидатуры Созара Субари и Гурама Мачарашвили, а Илью Инджия представили "Европейские социалисты.
Как известно, комиссия состоит из десяти человек. Теперь восемь членов укомплектованы. Два места остаются вакантными для беспартийных членов.
"В этом случае партия "За Грузию", которая сохраняет мандаты депутатов парламента, при активной работе в парламенте сможет заполнить эту вакансию, которая им доступна через распределение квот", – заявил Папуашвили.
Что касается следственной комиссии, как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии в Грузии станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Как будет работать комиссия
Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний Временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.