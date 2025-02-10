https://sputnik-georgia.ru/20250210/premer-gruzii-primet-uchastie-v-vsemirnom-pravitelstvennom-sammite-v-oae-292074146.html

Премьер Грузии примет участие в Всемирном правительственном саммите в ОАЭ

Премьер Грузии примет участие в Всемирном правительственном саммите в ОАЭ

Sputnik Грузия

Главная тема Всемирного правительственного саммита 2025 года — "Формирование правительств будущего" 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T18:41+0400

2025-02-10T18:41+0400

2025-02-10T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 11 по 13 февраля, сообщили в пресс-службе аппарата правительства. Глава правительства Грузии выступит с речью перед участниками Всемирного правительственного саммита 11 февраля. Премьер-министр отправился в Дубай с делегацией в составе первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, министра иностранных дел Маки Бочоришвили, министра юстиции Анри Оханашвили и руководителя администрации правительства Левана Жоржолиани. Главная тема Всемирного правительственного саммита 2025 года — "Формирование правительств будущего", в нем примут участие более 6 тысяч человек. В Саммите 2025 года примут участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций и правительственных делегаций из 140 стран. Программа 12-го Саммита сосредоточена на шести основных темах: эффективное управление и подотчетность, финансирование будущего и мировой экономики, климат и устойчивые города, будущее, ориентированное на людей, и развитие потенциала, глобальная трансформация здравоохранения, развивающиеся тенденции и будущее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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