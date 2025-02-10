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"Радио Свобода" и "Голос Америки" под атакой Маска
"Радио Свобода" и "Голос Америки" под атакой Маска
Sputnik Грузия
Американский предприниматель Маск продолжает бить по позициям всемирно влиятельных новостных агентств 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", сообщает РИА Новости. Таким образом, предприниматель ответил на пост пользователя, цитировавшего специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** – это финансируемые американскими налогоплательщиками СМИ, но являющиеся пережитком прошлого.Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков". "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** СМИ, признанное в России иноагентомПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, сша, илон маск, дональд трамп
в мире, россия, сша, илон маск, дональд трамп
"Радио Свобода" и "Голос Америки" под атакой Маска
12:01 10.02.2025 (обновлено: 12:43 10.02.2025)
Американский предприниматель Маск продолжает бить по позициям всемирно влиятельных новостных агентств
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", сообщает РИА Новости
.
Таким образом, предприниматель ответил на пост пользователя, цитировавшего специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** – это финансируемые американскими налогоплательщиками СМИ, но являющиеся пережитком прошлого.
"Да, закройте их... их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", – написал Маск в соцсети.
Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".
"Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).
* СМИ, признанное в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
** СМИ, признанное в России иноагентом