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"Радио Свобода" и "Голос Америки" под атакой Маска

"Радио Свобода" и "Голос Америки" под атакой Маска

Sputnik Грузия

Американский предприниматель Маск продолжает бить по позициям всемирно влиятельных новостных агентств 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", сообщает РИА Новости. Таким образом, предприниматель ответил на пост пользователя, цитировавшего специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который заявил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** – это финансируемые американскими налогоплательщиками СМИ, но являющиеся пережитком прошлого.Он добавил, что эти СМИ "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков". "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией** СМИ, признанное в России иноагентомПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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