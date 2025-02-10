https://sputnik-georgia.ru/20250210/tramp-nameren-zavershit-konflikt-na-ukraine-ee-bezopasnost-lyazhet-na-evropu--belyy-dom-292067710.html

Европа будет следить за миром Трампа на Украине

Европа будет следить за миром Трампа на Украине

Sputnik Грузия

США принудят Украину и Россию к миру, но надзирателем за этим миром будет сама Европа 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T11:35+0400

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2025-02-10T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщает РИА Новости.Советник Трампа сообщил, что на этой неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, на которых будут обсуждаться детали урегулирования.По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Украиной вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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Sputnik Грузия

в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, россия, владимир путин