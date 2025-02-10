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Европа будет следить за миром Трампа на Украине
Европа будет следить за миром Трампа на Украине
Sputnik Грузия
США принудят Украину и Россию к миру, но надзирателем за этим миром будет сама Европа 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T11:35+0400
2025-02-10T11:35+0400
2025-02-10T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщает РИА Новости.Советник Трампа сообщил, что на этой неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, на которых будут обсуждаться детали урегулирования.По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Украиной вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, россия, владимир путин
Европа будет следить за миром Трампа на Украине
11:35 10.02.2025 (обновлено: 11:39 10.02.2025)
США принудят Украину и Россию к миру, но надзирателем за этим миром будет сама Европа
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, сообщает РИА Новости
.
"Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", – подчеркнул он в эфире телеканала NBC.
Советник Трампа сообщил, что на этой неделе в Европе состоятся переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, на которых будут обсуждаться детали урегулирования.
По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Украиной вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.