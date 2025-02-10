https://sputnik-georgia.ru/20250210/tsentralnye-rayony-tbilisi-ostalis-bez-gaza---poslednie-novosti-292067267.html

Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости

Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости

Sputnik Грузия

Центральный газопровод в Тбилиси, вероятно, был поврежден третьим лицом, заявили в Tbilisi Energy 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача газа для более чем 150 тысяч абонентов в двух центральных районах Тбилиси Ваке и Сабуртало начнется 10 февраля в первой половине дня 10 февраля и завершится к концу дня 11 февраля, учитывая масштаб аварии на центральном газопроводе, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy. Отключение газа произошло поэтапно поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь, труба уже восстановлена. Как отметили в Tbilisi Energy, восстановление газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени. Учитывая масштабы аварии и количество отключенных абонентов, специалисты компании прилагают максимум усилий для своевременного восстановления газоснабжения. Информацию о восстановлении подачи газа абоненты получат по СМС.Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало отменены занятия в школах и в детских садах.Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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