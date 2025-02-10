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Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости
Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости
Sputnik Грузия
Центральный газопровод в Тбилиси, вероятно, был поврежден третьим лицом, заявили в Tbilisi Energy 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача газа для более чем 150 тысяч абонентов в двух центральных районах Тбилиси Ваке и Сабуртало начнется 10 февраля в первой половине дня 10 февраля и завершится к концу дня 11 февраля, учитывая масштаб аварии на центральном газопроводе, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy. Отключение газа произошло поэтапно поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь, труба уже восстановлена. Как отметили в Tbilisi Energy, восстановление газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени. Учитывая масштабы аварии и количество отключенных абонентов, специалисты компании прилагают максимум усилий для своевременного восстановления газоснабжения. Информацию о восстановлении подачи газа абоненты получат по СМС.Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало отменены занятия в школах и в детских садах.Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости
11:05 10.02.2025 (обновлено: 11:37 10.02.2025)
Центральный газопровод в Тбилиси, вероятно, был поврежден третьим лицом, заявили в Tbilisi Energy
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача газа для более чем 150 тысяч абонентов в двух центральных районах Тбилиси Ваке и Сабуртало начнется 10 февраля в первой половине дня 10 февраля и завершится к концу дня 11 февраля, учитывая масштаб аварии на центральном газопроводе, говорится в сообщении компании Tbilisi Energy.
Отключение газа произошло поэтапно поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь, труба уже восстановлена.
"Начался второй, самый сложный этап восстановления газоснабжения. Для этой цели полностью мобилизованы соответствующие подразделения Tbilisi Energy", – говорится в сообщении газораспределительной компании.
Как отметили в Tbilisi Energy, восстановление газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени. Учитывая масштабы аварии и количество отключенных абонентов, специалисты компании прилагают максимум усилий для своевременного восстановления газоснабжения.
Информацию о восстановлении подачи газа абоненты получат по СМС.
"Восстановление подачи газа в сеть началось поэтапно. Этот процесс требует времени и осторожности, поэтому будьте внимательны, проверяйте газовые краны и не оставляйте их открытыми", – отмечено в сообщении.
Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало отменены занятия в школах и в детских садах.
В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны.
Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей.
На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии.
Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность.
Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.