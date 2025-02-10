https://sputnik-georgia.ru/20250210/tsentralnye-rayony-tbilisi-ostalis-bez-gaza---poslednie-novosti-292073270.html

Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости

Центральные районы Тбилиси остались без газа – последние новости

Sputnik Грузия

Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало отменены занятия в школах и в детских садах 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T17:31+0400

2025-02-10T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Подача газа после крупной аварии на центральной магистрали в Тбилиси в настоящее время поэтапно возобновлена в районах Вашлиджвари, Агаракеби, Тхинвала, Дигоми, Лиси, Багеби и Ваке, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. Отключение газа произошло поэтапно поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Работы на поврежденной центральной магистрали продолжались всю ночь, труба уже восстановлена. Информацию о восстановлении подачи газа абоненты получат по СМС. Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало отменены занятия в школах и в детских садах. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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