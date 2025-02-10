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В Грузии посчитали получателей соцпомощи
В Грузии посчитали получателей соцпомощи
Sputnik Грузия
Из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% – мужчины 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T23:03+0400
2025-02-10T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Число получателей социальной помощи в Грузии составило 185,4 тысячи в 2024 году, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2024 год. По данным ведомства, из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% мужчины. Кроме того, 71,1% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,3% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% – получают соцпакеты другого типа. В Тбилиси соцпомощь получают 27,5% от общего числа получателей, 15,9% – в Имерети, в Аджарии – 12,1%, в Самегрело - Земо Сванети – 9,4%, а 35,1% – в остальных регионах страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов, чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии посчитали получателей соцпомощи
23:03 10.02.2025 (обновлено: 23:36 10.02.2025)
Из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% – мужчины
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Число получателей социальной помощи в Грузии составило 185,4 тысячи в 2024 году, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2024 год.
По данным ведомства, из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% мужчины.
Кроме того, 71,1% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,3% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% – получают соцпакеты другого типа.
В Тбилиси соцпомощь получают 27,5% от общего числа получателей, 15,9% – в Имерети, в Аджарии – 12,1%, в Самегрело - Земо Сванети – 9,4%, а 35,1% – в остальных регионах страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов, чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.