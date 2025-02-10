https://sputnik-georgia.ru/20250210/v-gruzii-poschitali-poluchateley-sotspomoschi-292076510.html

В Грузии посчитали получателей соцпомощи

В Грузии посчитали получателей соцпомощи

Sputnik Грузия

Из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% – мужчины 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T23:03+0400

2025-02-10T23:03+0400

2025-02-10T23:36+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262571170_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_541caacbae228c0884284e698a934a56.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Число получателей социальной помощи в Грузии составило 185,4 тысячи в 2024 году, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2024 год. По данным ведомства, из общего числа получателей соцпакета 32,7% – женщины и 67,3% мужчины. Кроме того, 71,1% получателей являются лицами с ОВЗ, 13,1% – участники войны, 11,3% – семьи, потерявшие кормильца, 4,4% – лица, получающие госкомпенсацию, 0,1% – получают соцпакеты другого типа. В Тбилиси соцпомощь получают 27,5% от общего числа получателей, 15,9% – в Имерети, в Аджарии – 12,1%, в Самегрело - Земо Сванети – 9,4%, а 35,1% – в остальных регионах страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов, чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"