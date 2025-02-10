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В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?

В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?

Sputnik Грузия

Парламент Грузии вновь принял поправки сразу в три закона, касающиеся проведения акций протеста: в закон о собраниях и манифестациях, в уголовный и... 10.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-10T13:48+0400

2025-02-10T13:48+0400

2025-02-10T14:11+0400

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В последние дни акции протеста сторонников проевропейских сил в центре Тбилиси продолжаются. Однако сотрудники полиции уже более решительно не дают протестующим блокировать дорогу у парламента. Хотя, несмотря на ужесточение правил проведения митингов, полиция пока не реализует их в полном объеме. По новому закону, запрещено создавать помехи в движении не только машинам, но и пешеходам. Также для прекращения акции протеста причиной может стать недовольство граждан, которые живут и работают в месте проведения таких акций, а также жалобы владельцев заведений и предприятий. Также введен запрет на акции протеста у входа и внутри помещений и зданий, если нет согласия их владельцев. Полиция может прекратить акцию, если решит, что она может проходить иначе, без перекрытия улиц. Окончательное решение о запрете или разрешении на проведение протестов теперь остается за МВД Грузии. В Грузии ранее уже были введены запреты на использование масок, пиротехники и лазеров на акциях, увеличены штрафы за перекрытие дорог, граффити, добавлены новые основания для ареста протестующих. Запрещено блокировать мосты, тоннели, эстакады, дороги международного значения.

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