Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250210/v-gruzii-vnov-uzhestocheny-pravila-provedeniya-mitingov-chto-dalshe-292070780.html
В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?
В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?
Sputnik Грузия
Парламент Грузии вновь принял поправки сразу в три закона, касающиеся проведения акций протеста: в закон о собраниях и манифестациях, в уголовный и... 10.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-10T13:48+0400
2025-02-10T14:11+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
акции протеста
акции
тбилиси
протест
разгоны акций протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/0a/292070608_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d8044b73328f0d46d2cd3daafc79113e.jpg
В последние дни акции протеста сторонников проевропейских сил в центре Тбилиси продолжаются. Однако сотрудники полиции уже более решительно не дают протестующим блокировать дорогу у парламента. Хотя, несмотря на ужесточение правил проведения митингов, полиция пока не реализует их в полном объеме. По новому закону, запрещено создавать помехи в движении не только машинам, но и пешеходам. Также для прекращения акции протеста причиной может стать недовольство граждан, которые живут и работают в месте проведения таких акций, а также жалобы владельцев заведений и предприятий. Также введен запрет на акции протеста у входа и внутри помещений и зданий, если нет согласия их владельцев. Полиция может прекратить акцию, если решит, что она может проходить иначе, без перекрытия улиц. Окончательное решение о запрете или разрешении на проведение протестов теперь остается за МВД Грузии. В Грузии ранее уже были введены запреты на использование масок, пиротехники и лазеров на акциях, увеличены штрафы за перекрытие дорог, граффити, добавлены новые основания для ареста протестующих. Запрещено блокировать мосты, тоннели, эстакады, дороги международного значения.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/0a/292070608_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_87ab70e5ed7177fa0c2d902befd0ca38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, акции, тбилиси, протест, разгоны акций протеста, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, акции, тбилиси, протест, разгоны акций протеста, видео

В Грузии вновь ужесточены правила проведения митингов: что дальше?

13:48 10.02.2025 (обновлено: 14:11 10.02.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Парламент Грузии вновь принял поправки сразу в три закона, касающиеся проведения акций протеста: в закон о собраниях и манифестациях, в уголовный и административный кодексы
В последние дни акции протеста сторонников проевропейских сил в центре Тбилиси продолжаются. Однако сотрудники полиции уже более решительно не дают протестующим блокировать дорогу у парламента. Хотя, несмотря на ужесточение правил проведения митингов, полиция пока не реализует их в полном объеме.

По новому закону, запрещено создавать помехи в движении не только машинам, но и пешеходам. Также для прекращения акции протеста причиной может стать недовольство граждан, которые живут и работают в месте проведения таких акций, а также жалобы владельцев заведений и предприятий.

Также введен запрет на акции протеста у входа и внутри помещений и зданий, если нет согласия их владельцев. Полиция может прекратить акцию, если решит, что она может проходить иначе, без перекрытия улиц.

Окончательное решение о запрете или разрешении на проведение протестов теперь остается за МВД Грузии.

В Грузии ранее уже были введены запреты на использование масок, пиротехники и лазеров на акциях, увеличены штрафы за перекрытие дорог, граффити, добавлены новые основания для ареста протестующих. Запрещено блокировать мосты, тоннели, эстакады, дороги международного значения.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0