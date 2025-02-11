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Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото
Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото
Sputnik Грузия
Британские фермеры на сотнях тракторов перекрыли движение автотранспорта в центре Лондона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места демонстрации 11.02.2025, Sputnik Грузия
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Участники массовой акции протеста требуют, чтобы налог на наследство не распространялся на сельскохозяйственные угодья. Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении налогов и сборов для покрытия дефицита бюджета в размере более £22 млрд ($28 млрд). Под удар попали владельцы ферм стоимостью более £1 млн, для которых теперь введен 20-процентный налог при наследовании. Консервативные политики и лидер Партии реформ Найджел Фараж, выступившие на акции, обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, лондон, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, лондон, новости в фотографиях

Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото

14:40 11.02.2025 (обновлено: 14:53 11.02.2025)
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Британские фермеры на сотнях тракторов перекрыли движение автотранспорта в центре Лондона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места демонстрации
Участники массовой акции протеста требуют, чтобы налог на наследство не распространялся на сельскохозяйственные угодья.
Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении налогов и сборов для покрытия дефицита бюджета в размере более £22 млрд ($28 млрд).
Под удар попали владельцы ферм стоимостью более £1 млн, для которых теперь введен 20-процентный налог при наследовании. Консервативные политики и лидер Партии реформ Найджел Фараж, выступившие на акции, обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.
© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Протестующие большую часть дня блокировали улицу Стрэнд и правительственную улицу Уайтхолл, от которой отходит Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра Кира Стармера.

Протестующие большую часть дня блокировали улицу Стрэнд и правительственную улицу Уайтхолл, от которой отходит Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра Кира Стармера. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Протестующие большую часть дня блокировали улицу Стрэнд и правительственную улицу Уайтхолл, от которой отходит Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра Кира Стармера.

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Среди сельскохозяйственной техники можно было увидеть списанные армейские бронетранспортеры.

Среди сельскохозяйственной техники можно было увидеть списанные армейские бронетранспортеры. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Среди сельскохозяйственной техники можно было увидеть списанные армейские бронетранспортеры.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Vuk Valcic

На тракторах были вывешены британские флаги и плакаты с различными лозунгами.

На тракторах были вывешены британские флаги и плакаты с различными лозунгами. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Vuk Valcic

На тракторах были вывешены британские флаги и плакаты с различными лозунгами.

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Участники протестов фермеров в Лондоне.

Участники протестов фермеров в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Участники протестов фермеров в Лондоне.

© Getty Images / Alishia Abodunde

Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд).

Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд). - Sputnik Грузия
5/8
© Getty Images / Alishia Abodunde

Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд).

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Среди попавших под удар оказались владельцы ферм стоимостью более £1 млн, при наследовании которых теперь нужно будет выплачивать 20-процентный налог.

Среди попавших под удар оказались владельцы ферм стоимостью более £1 млн, при наследовании которых теперь нужно будет выплачивать 20-процентный налог. - Sputnik Грузия
6/8
© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Среди попавших под удар оказались владельцы ферм стоимостью более £1 млн, при наследовании которых теперь нужно будет выплачивать 20-процентный налог.

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Выступавшие перед собравшимися консервативные политики обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.

Выступавшие перед собравшимися консервативные политики обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев. - Sputnik Грузия
7/8
© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

Выступавшие перед собравшимися консервативные политики обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.

© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

Участники протестов фермеров в Лондоне.

Участники протестов фермеров в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

Участники протестов фермеров в Лондоне.

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