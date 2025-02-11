Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото

Участники массовой акции протеста требуют, чтобы налог на наследство не распространялся на сельскохозяйственные угодья. Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении налогов и сборов для покрытия дефицита бюджета в размере более £22 млрд ($28 млрд). Под удар попали владельцы ферм стоимостью более £1 млн, для которых теперь введен 20-процентный налог при наследовании. Консервативные политики и лидер Партии реформ Найджел Фараж, выступившие на акции, обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.
Британские фермеры на сотнях тракторов перекрыли движение автотранспорта в центре Лондона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места демонстрации
Участники массовой акции протеста требуют, чтобы налог на наследство не распространялся на сельскохозяйственные угодья.
Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении налогов и сборов для покрытия дефицита бюджета в размере более £22 млрд ($28 млрд).
Под удар попали владельцы ферм стоимостью более £1 млн, для которых теперь введен 20-процентный налог при наследовании. Консервативные политики и лидер Партии реформ Найджел Фараж, выступившие на акции, обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.
Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд).
Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд).