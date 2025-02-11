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Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото

Тракторы у Парламента: протесты фермеров в Лондоне – фото

Sputnik Грузия

Британские фермеры на сотнях тракторов перекрыли движение автотранспорта в центре Лондона. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места демонстрации 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T14:40+0400

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Участники массовой акции протеста требуют, чтобы налог на наследство не распространялся на сельскохозяйственные угодья. Протесты фермеров в Лондоне начались после того, как в октябре 2024 года британский Минфин объявил о повышении налогов и сборов для покрытия дефицита бюджета в размере более £22 млрд ($28 млрд). Под удар попали владельцы ферм стоимостью более £1 млн, для которых теперь введен 20-процентный налог при наследовании. Консервативные политики и лидер Партии реформ Найджел Фараж, выступившие на акции, обвинили правительство лейбористов в предательстве интересов аграриев.

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