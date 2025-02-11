https://sputnik-georgia.ru/20250211/borba-s-korruptsiey-vsegda-byla-aktualna-dlya-vlastey-gruzii--vitse-premer-292091025.html

Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер

Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T23:36+0400

2025-02-11T23:36+0400

2025-02-11T23:36+0400

грузия

новости

политика

леван давиташвили

transparency international

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/10/290392658_0:1:870:490_1920x0_80_0_0_bbe433f951d45cf95b50368fd5bca9d2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Борьба с коррупцией всегда была актуальна для правящей партии "Грузинская мечта", и сохранит эту актуальность в будущем, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год. Грузия, как и в прошлом году, занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных. По его словам, Грузия сохранит и улучшит свои позиции в будущем. "Я думаю, очень важно, какая среда у нас в Грузии в разных направлениях, насколько эффективно наше управление, и, конечно, один из факторов и, вероятно, самый важный показатель, подразумевающий эффективное управление, связан именно с восприятием коррупции. Таким образом, Грузия сохранит свои лидирующие позиции в регионе и еще больше улучшит их", – отметил Давиташвили. Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию. Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, леван давиташвили, transparency international, нато