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Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер
Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер
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Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года 11.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-11T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Борьба с коррупцией всегда была актуальна для правящей партии "Грузинская мечта", и сохранит эту актуальность в будущем, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год. Грузия, как и в прошлом году, занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных. По его словам, Грузия сохранит и улучшит свои позиции в будущем. "Я думаю, очень важно, какая среда у нас в Грузии в разных направлениях, насколько эффективно наше управление, и, конечно, один из факторов и, вероятно, самый важный показатель, подразумевающий эффективное управление, связан именно с восприятием коррупции. Таким образом, Грузия сохранит свои лидирующие позиции в регионе и еще больше улучшит их", – отметил Давиташвили. Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию. Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, transparency international, нато
грузия, новости, политика, леван давиташвили, transparency international, нато
Борьба с коррупцией всегда была актуальна для властей Грузии – вице-премьер
Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Борьба с коррупцией всегда была актуальна для правящей партии "Грузинская мечта", и сохранит эту актуальность в будущем, заявил вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили, комментируя Индекс восприятия коррупции за 2024 год.
Грузия, как и в прошлом году, занимает 53 место в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), составленном международной антикоррупционной неправительственной организацией Transparency International за 2024 год, получив 53 балла из 100 возможных.
"Направление, включающее борьбу с коррупцией, всегда было актуальным при нашей власти, оно сохраняет эту актуальность сегодня и будет оставаться таковым в будущем", – заявил Давиташвили.
По его словам, Грузия сохранит и улучшит свои позиции в будущем.
"Я думаю, очень важно, какая среда у нас в Грузии в разных направлениях, насколько эффективно наше управление, и, конечно, один из факторов и, вероятно, самый важный показатель, подразумевающий эффективное управление, связан именно с восприятием коррупции. Таким образом, Грузия сохранит свои лидирующие позиции в регионе и еще больше улучшит их", – отметил Давиташвили.
Грузия лидирует в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по Индексу восприятия коррупции 2024 года. Грузия опережает в рейтинге 11 стран-членов ЕС и НАТО: Грецию, Словакию, Хорватию, Мальту, Черногорию, Румынию, Болгарию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию и Турцию.
Индекс восприятия коррупции традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе.