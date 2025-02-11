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Граждане Грузии в числе лидеров по числу правонарушений в Польше – полиция
Граждане Грузии в числе лидеров по числу правонарушений в Польше – полиция
Sputnik Грузия
В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году 11.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Украины, Грузии и Белоруссии лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная комендатура польской полиции во вторник. "В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении. Больше всего правонарушений совершили граждане Украины, которые были задержаны полицией 9 753 раза. Чаще всего они попадались за вождение транспортом в нетрезвом виде (2 943 случая), кражи (930 раз) и мошенничество (461 случай). На третьем месте оказались граждане Белоруссии – 1 122 правонарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде (178 случаев), кражи (130 случаев) и взяточничество (59 случаев).Наиболее распространенным правонарушением среди иностранцев было вождение в нетрезвом виде, которое касается 4 214 человек. Далее следуют кражи (2 055 случаев) и хранение наркотиков (1 899 задержаний).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, польша
Граждане Грузии в числе лидеров по числу правонарушений в Польше – полиция
22:58 11.02.2025 (обновлено: 23:07 11.02.2025)
В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Украины, Грузии и Белоруссии лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная комендатура польской полиции во вторник.
"В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении.
Граждане Грузии находятся на втором месте по количеству задержаний, которые в 2024 году совершили 1 780 правонарушений: 472 кражи, вождение в нетрезвом виде (334 случая) и хранение наркотиков (200 случаев).
Больше всего правонарушений совершили граждане Украины, которые были задержаны полицией 9 753 раза. Чаще всего они попадались за вождение транспортом в нетрезвом виде (2 943 случая), кражи (930 раз) и мошенничество (461 случай).
На третьем месте оказались граждане Белоруссии – 1 122 правонарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде (178 случаев), кражи (130 случаев) и взяточничество (59 случаев).
Наиболее распространенным правонарушением среди иностранцев было вождение в нетрезвом виде, которое касается 4 214 человек. Далее следуют кражи (2 055 случаев) и хранение наркотиков (1 899 задержаний).