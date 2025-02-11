https://sputnik-georgia.ru/20250211/grazhdane-gruzii-v-chisle-liderov-po-chislu-pravonarusheniy-v-polshe---politsiya-292090308.html

Граждане Грузии в числе лидеров по числу правонарушений в Польше – полиция

Граждане Грузии в числе лидеров по числу правонарушений в Польше – полиция

Sputnik Грузия

В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T22:58+0400

2025-02-11T22:58+0400

2025-02-11T23:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Украины, Грузии и Белоруссии лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная комендатура польской полиции во вторник. "В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении. Больше всего правонарушений совершили граждане Украины, которые были задержаны полицией 9 753 раза. Чаще всего они попадались за вождение транспортом в нетрезвом виде (2 943 случая), кражи (930 раз) и мошенничество (461 случай). На третьем месте оказались граждане Белоруссии – 1 122 правонарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде (178 случаев), кражи (130 случаев) и взяточничество (59 случаев).Наиболее распространенным правонарушением среди иностранцев было вождение в нетрезвом виде, которое касается 4 214 человек. Далее следуют кражи (2 055 случаев) и хранение наркотиков (1 899 задержаний).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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