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"Грузинская мечта" осудила нападение на участника драки с депутатами в Абу-Даби

"Грузинская мечта" осудила нападение на участника драки с депутатами в Абу-Даби

Sputnik Грузия

Подобный инцидент выгоден тем силам, которые неоднократно были уличены в использовании человеческих трагедий в своих целях, заявил депутат 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T16:37+0400

2025-02-11T16:37+0400

2025-02-11T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Насилие в отношении любого человека в любой форме категорически неприемлемо и является нарушением закона, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе в связи с видео, распространенным в социальных сетях участником инцидента в Абу-Даби Лашей Габиташвили. Лаша Габиташвили, получивший широкую известность в Грузии после драки в отеле в Абу-Даби с депутатами правящей партии Ираклием Заркуа и Виктором Саникидзе, опубликовал в Сети видео, сделанное якобы после нападения на него. По словам Габиташвили, на него напали три человека в масках и избили в тот момент, когда он выгуливал собаку. В то же время, по словам Гордуладзе, любой здравомыслящий человек поймет, что подобный инцидент выгоден не "Грузинской мечте", а тем силам, которые неоднократно были уличены в использовании человеческих трагедий в своих целях. "Те, кто выступает за все это и кто может извлечь из этого выгоду, – это те люди, которые используют чужие трагедии, в том числе погибших людей, погибших несовершеннолетних, часто тиражируют все в своих политических целях, выдумывают тысячи пагубных катастроф и пытаются набрать политические очки", – сказал Гордуладзе. Инцидент в Абу-Даби Парламентарий Ираклий Заркуа отдыхал в Абу-Даби вместе с другим депутатом от "Грузинской мечты" Виктором Саникидзе. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина Лаша Габиташвили оскорбил их и грузинские власти, использовав нецензурную лексику. На следующий день, 13 января, мужчины подрались. Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом "нельзя гордиться", но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми. По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада". Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей, по его словам, пытают просто из-за плакатов, и оскорбил их. После этих слов запись прервалась. Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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