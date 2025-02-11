https://sputnik-georgia.ru/20250211/gruziya-kak-tsifrovoy-khab-i-krupnyy-uzel-dlya-marshruta-evropa-aziya---premer-292089884.html

Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер

Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер

Sputnik Грузия

В Грузии продолжится процесс мирного и стабильного развития, что обусловлено приверженностью правительства прогрессу и устойчивости, заявил премьер 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T22:12+0400

2025-02-11T22:12+0400

2025-02-11T23:05+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Международная связность и маршруты предоставляют Грузии возможность стать крупным узлом и цифровым хабом на маршруте Европа-Азия, заявил премьер-министр ГРУЗИИ Ираклий Кобахидзе выступая во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ. Всемирный правительственный саммит проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 11 по 13 февраля. Главная тема саммита – "Формирование правительств будущего". Премьер Грузии принимает в ней участие вместе с правительственной делегацией. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также реализует проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия. По словам премьера, Грузия, имея общую границу с Европейским союзом через Черное море, представляет собой единственный в среднесрочной перспективе путь, по которому Европа может развивать коридоры данных между Ближним Востоком и Южной Азией, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – между Европой, Центральной и Восточной Азией. Международные рейтингиВ ходе своего выступления премьер напомнил об успехах Грузии в международных индексах. По словам главы правительства, в индексе Всемирного юридического проекта 2024 года Грузия занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии. Среди 41 страны со средним уровнем дохода Грузия входит в первую семерку. Что касается индекса борьбы с преступностью, то по данным за 2024 год Грузия занимает восьмое место в Европе и 20 место в мире, как одна из самых безопасных стран. Премьер отметил, что эти достижения подчеркивают потенциал Грузии по созданию более сильной, динамичной и ориентированной на будущее экономики. Также, по его словам, в Грузии продолжится процесс мирного и стабильного развития, что обусловлено приверженностью правительства прогрессу и устойчивости. Экономический прогресс Выступая на саммите премьер также заявил, что в результате эффективного правления и дальновидной политики Грузия достигла значительного экономического роста в среднем на 9,7% в 2021-2023 годах. По его словам, по предварительным оценкам, рост экономики в 2024 году составил 9,5%. Кроме того, премьер отметил, что рекордные показатели зафиксированы по экспорту товаров и доходам от международного туризма. "В 2024 году экспорт товаров увеличился на 7,8% и достиг 6,6 млрд долларов, а доходы от туризма показали рост на 7,3% и превысили исторический максимум в 4,4 млрд долларов", – сказал премьер. По его словам, в Грузии сохраняется один из самых низких уровней инфляции в регионе, что в очередной раз демонстрирует ее экономическую стабильность. Всемирный правительственный саммит 2025Саммит объединяет представителей различных сфер со всего мира для обсуждения инновационных путей развития международного сотрудничества и решения проблем. Среди них главы правительств, руководители международных организаций и частного сектора, а также ведущие эксперты. В Саммите 2025 года примут участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций и правительственных делегаций из 140 стран. Программа 12-го Саммита сосредоточена на шести основных темах: эффективное управление и подотчетность, финансирование будущего и мировой экономики, климат и устойчивые города, будущее, ориентированное на людей, и развитие потенциала, глобальная трансформация здравоохранения, развивающиеся тенденции и будущее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, оаэ