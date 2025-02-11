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Грузия может помочь Казахстану развивать туризм – эксперт
Грузия может помочь Казахстану развивать туризм – эксперт
Sputnik Грузия
Ввиду того, что Казахстан планирует развивать туризм, Грузия может помочь, делясь опытом в данном направлении, считает политолог Эдуард Полетаев 11.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-11T16:23+0400
2025-02-11T16:23+0400
2025-02-11T16:23+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста "Перспективы сотрудничества Грузии и Казахстана", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас огромная граница с Китаем, а, как вы знаете, Китай – это огромный "поставщик" туристов и соответствующих денег. Казахстану необходимо развивать отрасль, и Грузия может помочь своим опытом в области развития туристического сектора на постсоветском пространстве", – заявил Полетаев.Грузия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки, который в том числе предполагает стипендионные программы для студентов двух стран, программы обмена, подготовки и переподготовки академического персонала, сообщила пресс-служба Минобразования Грузии.Цель меморандума – укрепление партнерства между Грузией и Казахстаном в сфере образования. Документ подписали главы министерств образования двух стран, в рамках официального двухдневного визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе вместе с грузинской делегацией в Астану 5-6 февраля.
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мультимедиа, видео, новости, грузия, казахстан, китай, ираклий кобахидзе, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, новости, грузия, казахстан, китай, ираклий кобахидзе, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Грузия может помочь Казахстану развивать туризм – эксперт
Ввиду того, что Казахстан планирует развивать туризм, Грузия может помочь, делясь опытом в данном направлении, считает политолог Эдуард Полетаев
Об этом он заявил в ходе видеомоста "Перспективы сотрудничества Грузии и Казахстана", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"У нас огромная граница с Китаем, а, как вы знаете, Китай – это огромный "поставщик" туристов и соответствующих денег. Казахстану необходимо развивать отрасль, и Грузия может помочь своим опытом в области развития туристического сектора на постсоветском пространстве", – заявил Полетаев.
Грузия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки, который в том числе предполагает стипендионные программы для студентов двух стран, программы обмена, подготовки и переподготовки академического персонала, сообщила пресс-служба Минобразования Грузии.
Цель меморандума – укрепление партнерства между Грузией и Казахстаном в сфере образования. Документ подписали главы министерств образования двух стран, в рамках официального двухдневного визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе вместе с грузинской делегацией в Астану 5-6 февраля.