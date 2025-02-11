https://sputnik-georgia.ru/20250211/ikh-ne-smogli-nayti-skolko-chelovek-bessledno-propali-v-2024-godu-292057730.html

Их не смогли найти: сколько человек бесследно пропали в 2024 году?

Их не смогли найти: сколько человек бесследно пропали в 2024 году?

Sputnik Грузия

В стране статистику без вести пропавших людей ведут с 1973 года 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T18:52+0400

2025-02-11T18:52+0400

2025-02-11T18:52+0400

пропавшие без вести в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Грузии в 2024 году без вести пропали 43 человека, в том числе шестеро детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Всего пропавшими в Грузии в прошлом году объявили 112 человек, в том числе 16 лиц младше 18 лет. В тот же год удалось обнаружить 69 пропавших, из которых 12 нашли мертвыми. Остальные продолжают считаться без вести пропавшими. За 2024 год в Грузии искали 8 иностранных граждан, обнаружить удалось четырех, всех пропавших нашли живыми. Из общего числа объявленных исчезнувшими без следа – шестеро несовершеннолетних и столько же лиц старше 60 лет. Остальные – граждане в возрасте от 18 до 59 лет. В Грузии статистику без вести пропавших ведут с 1 января 1973 года. Всего с этой даты по 31 декабря 2024 года пропало 6 683 человека, найти же удалось 5 661. Местонахождение 1 022 человек, в том числе 34 пропавших в детском возрасте, до сих пор остается неизвестным. Грузия объявила международный розыск по линии Интерпола без вести пропавших 14 человек, из которых семеро пропали в детском возрасте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пропавшие без вести в грузии, грузия, новости, общество, интерпол