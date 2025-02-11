https://sputnik-georgia.ru/20250211/investitsionnyy-potentsial-gruzii-vsegda-privlekal-kazakhstan--politolog-292085511.html

Инвестиционный потенциал Грузии всегда привлекал Казахстан – политолог

Инвестиционный потенциал Грузии всегда привлекал Казахстан – политолог

Sputnik Грузия

Инвестиционный потенциал Грузии всегда был интересен Казахстану, в том числе, как самый ближайший выход к морю и также как морской курорт, считает политолог... 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T14:45+0400

2025-02-11T14:45+0400

2025-02-11T14:45+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста "Перспективы сотрудничества Грузии и Казахстана", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В Грузии очень положительные возможности для инвестиций, адекватная налоговая нагрузка. Это все в свое время заинтересовало казахстанских инвесторов. До сих пор все те крупные проекты, которые существуют с участием казахстанского капитала, – следствие инвестиционной привлекательности Грузии", – сказал эксперт.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

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