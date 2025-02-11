Кремль отреагировал на слова Трампа о возможном будущем Украины
14:12 11.02.2025 (обновлено: 14:32 11.02.2025)
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© photo: Sputnik / Sergey Guneev/
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Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что большая часть Украины и так желает стать частью России
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, сообщает РИА Новости.
"То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".