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Кремль отреагировал на слова Трампа о возможном будущем Украины
Кремль отреагировал на слова Трампа о возможном будущем Украины
Sputnik Грузия
Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что большая часть Украины и так желает стать частью России 11.02.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков

Кремль отреагировал на слова Трампа о возможном будущем Украины

14:12 11.02.2025 (обновлено: 14:32 11.02.2025)
© photo: Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2025
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что большая часть Украины и так желает стать частью России
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, сообщает РИА Новости.

"То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
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