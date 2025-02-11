https://sputnik-georgia.ru/20250211/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey-v-2024-godu-292077458.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году

Sputnik Грузия

В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T09:01+0400

2025-02-11T09:01+0400

2025-02-11T09:01+0400

грузия

туризм

экономика

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24581/89/245818951_0:641:2501:2048_1920x0_80_0_0_b38c59728a7541b259217e314b25d699.jpg

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиона лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 тысячу лари – на 11,2% больше, чем в 2023 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Большую часть выездных визитов (45,7%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 1,5 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В 2024 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7 ночей, что на 6,9% больше данных 2023 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"