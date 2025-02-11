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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году
Sputnik Грузия
В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом 11.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиона лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 тысячу лари – на 11,2% больше, чем в 2023 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. Большую часть выездных визитов (45,7%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 1,5 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В 2024 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7 ночей, что на 6,9% больше данных 2023 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2024 году
В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиона лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 тысячу лари – на 11,2% больше, чем в 2023 году. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в 2024 году
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
863,7
38,1
383,9
Питание
611,7
27,0
271,9
Проживание
360,9
15,9
160,4
Местный транспорт
248,3
11,0
110,4
Развлечения
92,8
4,1
41,3
Другие расходы
89,9
4,0
39,9
В прошлом году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом.
Большую часть выездных визитов (45,7%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 1,5 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2023 годом.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в 2024 году
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
752,3
33,4
Шопинг
744,5
33,1
Отдых и развлечения
417,7
18,6
Профессиональная деятельность
233,7
10,4
Лечение
49,7
2,2
Другое
51,5
2,3
В 2024 году продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7 ночей, что на 6,9% больше данных 2023 года.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.