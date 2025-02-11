https://sputnik-georgia.ru/20250211/tsentralnye-rayony-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii---poslednie-novosti-292079579.html

Центральные районы Тбилиси остались без газа из-за аварии - последние новости

Центральные районы Тбилиси остались без газа из-за аварии - последние новости

Sputnik Грузия

Восстановление подачи газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени, заявили в Tbilisi Energy 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T11:07+0400

2025-02-11T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Процесс подача газа жителям двух центральных районов Тбилиси - Ваке и Сабуртало завершится до конца дня, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Труба уже восстановлена, но подача газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени, отметили в компании. В Tbilisi Energy призвали граждан, закрывать газовые краны ради своей безопасности и безопасности соседей, что также значительно сократит время восстановления подачи. Информацию о восстановлении газоснабжения абоненты получат по СМС. Из-за аварии на газопроводе в Ваке и Сабуртало до 12 февраля отменены занятия в школах № 55, 165, 137, 52, 62,53, 122, 123, 198, 21, 35, 61, 128, 17, 51, 203, 54, а также в нескольких детских садах. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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