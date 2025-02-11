https://sputnik-georgia.ru/20250211/tsentralnye-ulitsy-batumi-nachli-remontirovat--podrobnosti-292080342.html

Центральные улицы Батуми начли ремонтировать – подробности

Центральные улицы Батуми начли ремонтировать – подробности

Sputnik Грузия

На улицах Руставели и Гогебашвили будет заменено дорожное покрытие и обновлена инфраструктура 11.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-11T17:41+0400

2025-02-11T17:41+0400

2025-02-11T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Масштабные ремонтные работы проведут на центральных улицах черноморского курортного города Батуми к летнему туристическому сезон – на улицах Руставели и Гогебашвили, заявил мэр Батуми Арчил Чиковани. Ремонтные работы обойдутся мэрии Батуми в 22 миллиона лари. Проект предусматривает замену существующего дорожного покрытия – брусчатки на трехслойное асфальтобетонное. Работы будут включать в себя обустройство подземных коммуникаций, тротуаров, бордюров, разделительной полосы с озеленением, островков безопасности, светофоров и дорожных знаков. Первый этап работ на обоих лотах будет завершен к концу мая текущего года, к этому времени значительная часть работ уже будет выполнена, отметил он.По словам Чиковани, уже начались ремонтные работы на улице Руставели. В рамках проекта будет полностью отремонтирована как дорога, так и инфраструктура. В связи с реализацией проекта, в Батуми изменилась и схема передвижения транспорта, в том числе общественного. До конца мая будет ограничено движение транспорта в двустороннем режиме по улице Руставели (на участке между улицами Александра Грибоедова и Деметре Тавдадебули). По словам мэра, весь общественный транспорт, который раньше курсировал по улице Руставели, в основном переместился на улицу Зураба Горгиладзе. Кроме того, проспект Чавчавадзе и улица Ниношвили стали двусторонними. Согласно условиям договора, срок выполнения работ – до начала 2026 года. Однако на первом этапе работы запланированы от перекрестка улицы Грибоедова до перекрестка улицы Деметре Тавдадебули. Полный ремонт займет около 2,5 месяца. По информации мэра, к началу мая указанный участок будет полностью покрыт асфальтобетоном, и, естественно, эти работы будут завершены до начала морского туристического сезона. Движение транспорта будет полностью восстановлено в пик морского сезона. Позже, когда загруженность улиц Батуми спадет, ремонт улицы Гогебашвили и оставшихся участков продолжится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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