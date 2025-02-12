https://sputnik-georgia.ru/20250212/chast-tsentralnykh-rayonov-tbilisi-bez-gaza-treti-sutki---poslednyaya-informatsiya-292094630.html

Часть центральных районов Тбилиси без газа третьи сутки – последняя информация

Часть центральных районов Тбилиси без газа третьи сутки – последняя информация

Sputnik Грузия

Подача газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени, ранее заявили в Tbilisi Energy 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T11:18+0400

2025-02-12T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Процесс подачи газа абонентам в центральном районе Тбилиси Ваке завершится к 15:00, а в Сабуртало – к 22:00, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Газ поэтапно отключили поздно вечером 9 февраля. По данным Tbilisi Energy, центральный газопровод диаметром 500 мм поврежден при неизвестных обстоятельствах, вероятно, третьим лицом. Подача газа поэтапно началась 10 февраля днем. Из-за правил безопасности подача природного не осуществлялась поздно ночью.По последним данным, подача газа полностью возобновлена в районах Дидубе и Дигоми, в большей части районов Ваке и для 57 тысяч абонентов в Сабуртало. Компания Tbilisi Energy приносит извинения за причиненные неудобства. В компании в очередной раз призвали тбилисцев не оставлять открытыми газовые приборы и центральные газовые краны, что мешает своевременно восстановить подачу газа. Ранее в Tbilisi Energy заявили, что подача газоснабжения – сложный процесс, и из-за проблем безопасности он требует времени.Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата – котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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