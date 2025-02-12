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Кремль обсудил будущее партнерство с Дамаском
Кремль обсудил будущее партнерство с Дамаском
Sputnik Грузия
Президент РФ Владимир Путин обговорил будущее сотрудничество Москвы и Дамаска с главой новой администрации 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T18:24+0400
2025-02-12T18:24+0400
2025-02-12T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа был конструктивным и деловым, лидеры договорились поддерживать дальнейшие контакты, сообщает РИА Новости. Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и других сферах, с учетом недавних переговоров российской межведомственной делегации в Дамаске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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россия, в мире, дамаск, владимир путин, сирия
Кремль обсудил будущее партнерство с Дамаском
18:24 12.02.2025 (обновлено: 18:30 12.02.2025)
Президент РФ Владимир Путин обговорил будущее сотрудничество Москвы и Дамаска с главой новой администрации
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа был конструктивным и деловым, лидеры договорились поддерживать дальнейшие контакты, сообщает РИА Новости
.
"Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня, развития двустороннего сотрудничества. Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и других сферах, с учетом недавних переговоров российской межведомственной делегации в Дамаске.