https://sputnik-georgia.ru/20250212/kreml-obsudil-buduschee-partnerstvo-s-damaskom-292101578.html

Кремль обсудил будущее партнерство с Дамаском

Кремль обсудил будущее партнерство с Дамаском

Sputnik Грузия

Президент РФ Владимир Путин обговорил будущее сотрудничество Москвы и Дамаска с главой новой администрации 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T18:24+0400

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россия

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дамаск

владимир путин

сирия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа был конструктивным и деловым, лидеры договорились поддерживать дальнейшие контакты, сообщает РИА Новости. Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и других сферах, с учетом недавних переговоров российской межведомственной делегации в Дамаске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, дамаск, владимир путин, сирия