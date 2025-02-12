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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии в январе 2025 года
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии в январе 2025 года
Sputnik Грузия
По информации агентства, в январе 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари 12.02.2025, Sputnik Грузия
2025-02-12T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 января 2025 года составила 6,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 16,2 тысячи человек на сумму 65,8 миллиона лари. По информации агентства, в январе 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 января 2025 года выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец января, доля акций в динамичном портфеле составляла 51,1%, в сбалансированном портфеле – 30,5%, в консервативном портфеле – 16,6%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, общество, пенсионер, накопительная пенсия, пенсионная реформа
экономика, грузия, новости, общество, пенсионер, накопительная пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии в январе 2025 года
По информации агентства, в январе 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 января 2025 года составила 6,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются почти 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 16,2 тысячи человек на сумму 65,8 миллиона лари.
По информации агентства, в январе 2025 года общая доходность активов достигла 1,54 миллиарда лари.
В этот период лидирует динамичный портфель как в номинальных, так и в реальных цифрах.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 января 2025 года выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 18,7%,
Сбалансированный портфель – 16,4%,
Консервативный портфель – 14,3%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец января, доля акций в динамичном портфеле составляла 51,1%, в сбалансированном портфеле – 30,5%, в консервативном портфеле – 16,6%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 февраля в размере 2,8 GEL/$1.