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Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси

Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси

Sputnik Грузия

Грузия ценит многолетние отношения с Беларусью, отметил Михаил Кавелашвили 12.02.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси и пожелал удачи в его деятельности, говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства. Лукашенко победил на президентских выборах в седьмой раз. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей. Явка на прошедших 26 января президентских выборов составила 85%. Глава грузинского государства также выразил признательность своему белорусскому коллеге за поступившие ранее в его адрес искренние поздравления и добрые пожелания в связи с избранием на пост президента Грузии. "Мы ценим многолетние отношения между Грузией и Республикой Беларусь. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является важнейшим фундаментом нашего сотрудничества и отношений между нашими народами", – подчеркнул Кавелашвили. Президент Грузии также выразил надежду, что грузино-белорусские отношения будут развиваться на благо двух стран и народов. Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом. Между странами действует безвизовый режим, Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси. Первым послом стал Михаил Мятликов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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