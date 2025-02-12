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С Днем рождения, Хвича! Топ-пять голов Кварацхелия за разные клубы

С Днем рождения, Хвича! Топ-пять голов Кварацхелия за разные клубы

Sputnik Грузия

Вингер сборной Грузии и парижского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия 12 февраля отмечает 24-летие 12.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-12T15:30+0400

2025-02-12T15:30+0400

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хвича кварацхелия

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Sputnik Грузия в день рождения игрока, вернувшего грузинских зрителей на стадионы, подготовил топ-пять голов, забитых Кварой за московский "Локомотив", казанский "Рубин", батумское "Динамо", итальянский "Наполи" и французский "Пари Сен-Жермен". 1. Гол Кварацхелия за "Наполи" в ворота "Аталанты", который по итогам сезона 2022/2023 был признан лучшим голом серии А. 2. Гол в составе "Локомотива" в ворота своего будущего клуба (казанского "Рубина"), 2019 год 3. Гол, забитый за "Рубин" в ворота грозненского "Ахмата", 2020 год. По итогам этого сезона Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком РПЛ. 4. За батумское "Динамо" Кварацхелия отыграл всего два месяца, но успел забить восемь голов и записать на свой счет два ассиста.5. Первый гол Кварацхелия, забитый за "Пари Сен-Жермен" в ворота "Монако". Кварацхелия дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата России, дважды был признан лучшим футболистом Грузии, четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия